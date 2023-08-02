Боррель: Россия делает страны зависимыми, продавая им дешевое зерно

03 августа 2023 в 09:28 Размер текста - 17 +

Жозеп Боррель заявил, что Россия продает зерно по сниженной цене Фото: Официальный сайт Европарламента новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Россия делает страны зависимыми из-за продажи зерна по сниженной цене. Об этом сообщил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. «В то время как мир имеет дело с перебоями в поставках и повышением цен, Россия сейчас обращается к уязвимым странам с двусторонними предложениями о поставках зерна по сниженным ценам», — сообщил Боррель. Его слова приводит Reuters. Он отметил, что Россия делает страны зависимыми, продавая дешевое зерно. Ранее Боррель заявил, что Евросоюз увеличит экспорт украинского зерна через свои порты после выхода России из зерновой сделки. Зерновое соглашение предполагало вывоз украинского зерна по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Она была заключена летом 2022 года представителями России, Турции, Украины и ООН, передает «Ридус». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 17 июля 2023 года заявил, что Россия отказывается от зерновой сделки из-за невыполнения договоренностей другими участниками соглашения.

Россия делает страны зависимыми из-за продажи зерна по сниженной цене. Об этом сообщил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. «В то время как мир имеет дело с перебоями в поставках и повышением цен, Россия сейчас обращается к уязвимым странам с двусторонними предложениями о поставках зерна по сниженным ценам», — сообщил Боррель. Его слова приводит Reuters. Он отметил, что Россия делает страны зависимыми, продавая дешевое зерно. Ранее Боррель заявил, что Евросоюз увеличит экспорт украинского зерна через свои порты после выхода России из зерновой сделки. Зерновое соглашение предполагало вывоз украинского зерна по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Она была заключена летом 2022 года представителями России, Турции, Украины и ООН, передает «Ридус». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 17 июля 2023 года заявил, что Россия отказывается от зерновой сделки из-за невыполнения договоренностей другими участниками соглашения.