Челябинского военного осудили за поножовщину с собутыльником

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Хватков Андрей. Центральный райсуд. Челябинск., уголовный кодекс
Военнослужащего осудили на четыре года условно Фото:

Военнослужащего из Челябинской области осудили за пьяное нападение с ножом на собутыльника. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинского гарнизонного военного суда, военный отделался условным сроком.

«Суд признал военнослужащего виновным в совершении преступления, предусмотренного п. „з“ ч. 2 ст. 111 УК РФ („Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью“). Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре года условно с испытательным сроком в три года. Приговор вступил в законную силу», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Там отметили, что поножовщина стала следствием словесного конфликта. За один вечер военный несколько раз ссорился с пострадавшим. Первая ссора произошла после того, как собутыльник заступился за супругу военнослужащего. Тогда они просто поборолись. После второй конфликтной ситуации пьяный военный вонзил в спину приятеля нож.

Военнослужащий не покинул место преступления. Осознав, что сделал, он принялся оказывать первую помощь собутыльнику. Вместе они дождались сотрудников скорой помощи.

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Военнослужащего из Челябинской области осудили за пьяное нападение с ножом на собутыльника. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинского гарнизонного военного суда, военный отделался условным сроком. «Суд признал военнослужащего виновным в совершении преступления, предусмотренного п. „з“ ч. 2 ст. 111 УК РФ („Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью“). Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре года условно с испытательным сроком в три года. Приговор вступил в законную силу», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Там отметили, что поножовщина стала следствием словесного конфликта. За один вечер военный несколько раз ссорился с пострадавшим. Первая ссора произошла после того, как собутыльник заступился за супругу военнослужащего. Тогда они просто поборолись. После второй конфликтной ситуации пьяный военный вонзил в спину приятеля нож. Военнослужащий не покинул место преступления. Осознав, что сделал, он принялся оказывать первую помощь собутыльнику. Вместе они дождались сотрудников скорой помощи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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