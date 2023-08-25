Челябинского военного осудили за поножовщину с собутыльником

Военнослужащего осудили на четыре года условно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Военнослужащего из Челябинской области осудили за пьяное нападение с ножом на собутыльника. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинского гарнизонного военного суда, военный отделался условным сроком.

«Суд признал военнослужащего виновным в совершении преступления, предусмотренного п. „з“ ч. 2 ст. 111 УК РФ („Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью“). Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре года условно с испытательным сроком в три года. Приговор вступил в законную силу», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Там отметили, что поножовщина стала следствием словесного конфликта. За один вечер военный несколько раз ссорился с пострадавшим. Первая ссора произошла после того, как собутыльник заступился за супругу военнослужащего. Тогда они просто поборолись. После второй конфликтной ситуации пьяный военный вонзил в спину приятеля нож.

Военнослужащий не покинул место преступления. Осознав, что сделал, он принялся оказывать первую помощь собутыльнику. Вместе они дождались сотрудников скорой помощи.