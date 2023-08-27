27 августа 2023

В ХМАО здание полиции признали аварийным. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Проспект Конституции, дом 48. Курган, аварийный дом, трещина, трещина в доме
Здание полиции Пыть-Яха признали аварийным Фото:

В Пыть-Яхе (ХМАО) экспертиза признала здание полиции аварийным. Об этом URA.RU рассказал источник в местных силовых структурах.

«Полицейские Пыть-Яха рискуют жизнью, даже когда пишут протоколы в горотделе. Здание признали аварийным, и эксплуатировать его по закону нельзя. Но переехать пока некуда — у МВД еще нет даже в проекте нового помещения, куда можно переселить не только силовиков, но и регулярных гостей „обезьянника“», — поделился инсайдер.

По данным другого источника, недавно назначенный начальник полиции разослал письма по всем инстанциям с просьбой переселить подчиненных. «В мэрии пригласили экспертов из соседнего Нефтеюганска, чтобы они установили маячки. В здании есть трещины, и если они будут расширяться, маркеры это покажут», — добавил информатор.

В пресс-службе УМВД по ХМАО подтвердили, что экспертиза по признанию здания аварийным проводилась. Подробности пообещали сообщить позже.

Ранее URA.RU писало, что в мэрии Пыть-Яха грядут кадровые перестановки. Новому вице-мэру Олегу Иревлину, возглавлявшему горотдел полиции, прочат пост главы города.

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В Пыть-Яхе (ХМАО) экспертиза признала здание полиции аварийным. Об этом URA.RU рассказал источник в местных силовых структурах. «Полицейские Пыть-Яха рискуют жизнью, даже когда пишут протоколы в горотделе. Здание признали аварийным, и эксплуатировать его по закону нельзя. Но переехать пока некуда — у МВД еще нет даже в проекте нового помещения, куда можно переселить не только силовиков, но и регулярных гостей „обезьянника“», — поделился инсайдер. По данным другого источника, недавно назначенный начальник полиции разослал письма по всем инстанциям с просьбой переселить подчиненных. «В мэрии пригласили экспертов из соседнего Нефтеюганска, чтобы они установили маячки. В здании есть трещины, и если они будут расширяться, маркеры это покажут», — добавил информатор. В пресс-службе УМВД по ХМАО подтвердили, что экспертиза по признанию здания аварийным проводилась. Подробности пообещали сообщить позже. Ранее URA.RU писало, что в мэрии Пыть-Яха грядут кадровые перестановки. Новому вице-мэру Олегу Иревлину, возглавлявшему горотдел полиции, прочат пост главы города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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