В ХМАО здание полиции признали аварийным. Инсайд

28 августа 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

Здание полиции Пыть-Яха признали аварийным Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Пыть-Яхе (ХМАО) экспертиза признала здание полиции аварийным. Об этом URA.RU рассказал источник в местных силовых структурах. «Полицейские Пыть-Яха рискуют жизнью, даже когда пишут протоколы в горотделе. Здание признали аварийным, и эксплуатировать его по закону нельзя. Но переехать пока некуда — у МВД еще нет даже в проекте нового помещения, куда можно переселить не только силовиков, но и регулярных гостей „обезьянника“», — поделился инсайдер. По данным другого источника, недавно назначенный начальник полиции разослал письма по всем инстанциям с просьбой переселить подчиненных. «В мэрии пригласили экспертов из соседнего Нефтеюганска, чтобы они установили маячки. В здании есть трещины, и если они будут расширяться, маркеры это покажут», — добавил информатор. В пресс-службе УМВД по ХМАО подтвердили, что экспертиза по признанию здания аварийным проводилась. Подробности пообещали сообщить позже. Ранее URA.RU писало, что в мэрии Пыть-Яха грядут кадровые перестановки. Новому вице-мэру Олегу Иревлину, возглавлявшему горотдел полиции, прочат пост главы города.

В Пыть-Яхе (ХМАО) экспертиза признала здание полиции аварийным. Об этом URA.RU рассказал источник в местных силовых структурах. «Полицейские Пыть-Яха рискуют жизнью, даже когда пишут протоколы в горотделе. Здание признали аварийным, и эксплуатировать его по закону нельзя. Но переехать пока некуда — у МВД еще нет даже в проекте нового помещения, куда можно переселить не только силовиков, но и регулярных гостей „обезьянника“», — поделился инсайдер. По данным другого источника, недавно назначенный начальник полиции разослал письма по всем инстанциям с просьбой переселить подчиненных. «В мэрии пригласили экспертов из соседнего Нефтеюганска, чтобы они установили маячки. В здании есть трещины, и если они будут расширяться, маркеры это покажут», — добавил информатор. В пресс-службе УМВД по ХМАО подтвердили, что экспертиза по признанию здания аварийным проводилась. Подробности пообещали сообщить позже. Ранее URA.RU писало, что в мэрии Пыть-Яха грядут кадровые перестановки. Новому вице-мэру Олегу Иревлину, возглавлявшему горотдел полиции, прочат пост главы города.