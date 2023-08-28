Жители Нижневартовска заметили на улице людей с автоматами. Видео

29 августа 2023 в 15:19 Размер текста - 17 +

Вооруженных людей заметили в Нижневартовске Фото: Сергей Русанов © URA.RU Жители Нижневартовска (ХМАО) заметили в одном из микрорайонов людей, которые были вооружены автоматами. Источник URA.RU в силовых структурах подтвердил, что в городе проводили учения. «Вчера у 3 гома в 11 микрорайоне прошли учения силовиков по вызволению заложников. Очевидцы были удивлены увидеть вооруженных сотрудников днем по всему микрорайону», — говорится в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». По словам источника агентства, в ходе учений силовики проверяли, как местные полицейские отрабатывает сообщения о тяжких преступлениях. «Также проверяют как полиция взаимодействует с коллегами из иных правоохранительных ведомств», — добавил инсайдер. Агентство запросило комментарий в окружном УМВД. Ответ ожидается. Ранее URA.RU рассказывало, что жителей Ханты-Мансийска напугали силовики с автоматами. Тогда горожане сообщили о стрельбе и вооруженных людях в форме. Видео: telegram-канал «Типичный краб Нижневартовск» (https://t.me/nv86_crab)

Жители Нижневартовска (ХМАО) заметили в одном из микрорайонов людей, которые были вооружены автоматами. Источник URA.RU в силовых структурах подтвердил, что в городе проводили учения. «Вчера у 3 гома в 11 микрорайоне прошли учения силовиков по вызволению заложников. Очевидцы были удивлены увидеть вооруженных сотрудников днем по всему микрорайону», — говорится в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». По словам источника агентства, в ходе учений силовики проверяли, как местные полицейские отрабатывает сообщения о тяжких преступлениях. «Также проверяют как полиция взаимодействует с коллегами из иных правоохранительных ведомств», — добавил инсайдер. Агентство запросило комментарий в окружном УМВД. Ответ ожидается. Ранее URA.RU рассказывало, что жителей Ханты-Мансийска напугали силовики с автоматами. Тогда горожане сообщили о стрельбе и вооруженных людях в форме. Видео: telegram-канал «Типичный краб Нижневартовск» (https://t.me/nv86_crab)