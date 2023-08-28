28 августа 2023

Жители Нижневартовска заметили на улице людей с автоматами. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженных людей заметили в Нижневартовске Фото:

Жители Нижневартовска (ХМАО) заметили в одном из микрорайонов людей, которые были вооружены автоматами. Источник URA.RU в силовых структурах подтвердил, что в городе проводили учения.

«Вчера у 3 гома в 11 микрорайоне прошли учения силовиков по вызволению заложников. Очевидцы были удивлены увидеть вооруженных сотрудников днем по всему микрорайону», — говорится в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск».

По словам источника агентства, в ходе учений силовики проверяли, как местные полицейские отрабатывает сообщения о тяжких преступлениях. «Также проверяют как полиция взаимодействует с коллегами из иных правоохранительных ведомств», — добавил инсайдер. Агентство запросило комментарий в окружном УМВД. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU рассказывало, что жителей Ханты-Мансийска напугали силовики с автоматами. Тогда горожане сообщили о стрельбе и вооруженных людях в форме.

Видео: telegram-канал «Типичный краб Нижневартовск» (https://t.me/nv86_crab)

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Жители Нижневартовска (ХМАО) заметили в одном из микрорайонов людей, которые были вооружены автоматами. Источник URA.RU в силовых структурах подтвердил, что в городе проводили учения. «Вчера у 3 гома в 11 микрорайоне прошли учения силовиков по вызволению заложников. Очевидцы были удивлены увидеть вооруженных сотрудников днем по всему микрорайону», — говорится в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». По словам источника агентства, в ходе учений силовики проверяли, как местные полицейские отрабатывает сообщения о тяжких преступлениях. «Также проверяют как полиция взаимодействует с коллегами из иных правоохранительных ведомств», — добавил инсайдер. Агентство запросило комментарий в окружном УМВД. Ответ ожидается. Ранее URA.RU рассказывало, что жителей Ханты-Мансийска напугали силовики с автоматами. Тогда горожане сообщили о стрельбе и вооруженных людях в форме. Видео: telegram-канал «Типичный краб Нижневартовск» (https://t.me/nv86_crab)
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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