29 августа 2023

Румыния и Нидерланды создадут учебную базу для подготовки пилотов ВСУ на F-16

© Служба новостей «URA.RU»
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Готовить пилотов будут из союзных Румынии государств, включая Украину Фото:
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Минобороны Румынии и Нидерландов планируют создать учебную базу для подготовки пилотов из союзных стран, в том числе Украины. Обучающиеся будут управлять истребителями F-16. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Румынии.

«[Министр обороны Румынии Анджел Тылвар] подписал письмо о намерении между Министерством национальной обороны Румынии, Министерством обороны Королевства Нидерландов и компанией Lockheed Martin относительно учебного центра F-16 в Румынии», — говорится в сообщении на сайте Минобороны Румынии. Готовить пилотов будут из союзных Румынии государств, включая Украину.

Планируется, что Минобороны Нидерландов предоставят несколько истребителей F-16. Компания Lockheed Martin обеспечит учебную базу техническими составляющими и предоставит инструкторов.

Ранее сообщалось, что стоимость часа полета на истребителях F-16 для Украины составит практически 27 тысяч долларов. Это связано с тем, что истребитель имеет десятки тысяч деталей, поэтому, как только он приземлится, ему может потребоваться ремонт.

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Минобороны Румынии и Нидерландов планируют создать учебную базу для подготовки пилотов из союзных стран, в том числе Украины. Обучающиеся будут управлять истребителями F-16. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Румынии. «[Министр обороны Румынии Анджел Тылвар] подписал письмо о намерении между Министерством национальной обороны Румынии, Министерством обороны Королевства Нидерландов и компанией Lockheed Martin относительно учебного центра F-16 в Румынии», — говорится в сообщении на сайте Минобороны Румынии. Готовить пилотов будут из союзных Румынии государств, включая Украину. Планируется, что Минобороны Нидерландов предоставят несколько истребителей F-16. Компания Lockheed Martin обеспечит учебную базу техническими составляющими и предоставит инструкторов. Ранее сообщалось, что стоимость часа полета на истребителях F-16 для Украины составит практически 27 тысяч долларов. Это связано с тем, что истребитель имеет десятки тысяч деталей, поэтому, как только он приземлится, ему может потребоваться ремонт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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