Румыния и Нидерланды создадут учебную базу для подготовки пилотов ВСУ на F-16

30 августа 2023 в 00:25 Размер текста - 17 +

Готовить пилотов будут из союзных Румынии государств, включая Украину Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Минобороны Румынии и Нидерландов планируют создать учебную базу для подготовки пилотов из союзных стран, в том числе Украины. Обучающиеся будут управлять истребителями F-16. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Румынии. «[Министр обороны Румынии Анджел Тылвар] подписал письмо о намерении между Министерством национальной обороны Румынии, Министерством обороны Королевства Нидерландов и компанией Lockheed Martin относительно учебного центра F-16 в Румынии», — говорится в сообщении на сайте Минобороны Румынии. Готовить пилотов будут из союзных Румынии государств, включая Украину. Планируется, что Минобороны Нидерландов предоставят несколько истребителей F-16. Компания Lockheed Martin обеспечит учебную базу техническими составляющими и предоставит инструкторов. Ранее сообщалось, что стоимость часа полета на истребителях F-16 для Украины составит практически 27 тысяч долларов. Это связано с тем, что истребитель имеет десятки тысяч деталей, поэтому, как только он приземлится, ему может потребоваться ремонт.

Минобороны Румынии и Нидерландов планируют создать учебную базу для подготовки пилотов из союзных стран, в том числе Украины. Обучающиеся будут управлять истребителями F-16. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Румынии. «[Министр обороны Румынии Анджел Тылвар] подписал письмо о намерении между Министерством национальной обороны Румынии, Министерством обороны Королевства Нидерландов и компанией Lockheed Martin относительно учебного центра F-16 в Румынии», — говорится в сообщении на сайте Минобороны Румынии. Готовить пилотов будут из союзных Румынии государств, включая Украину. Планируется, что Минобороны Нидерландов предоставят несколько истребителей F-16. Компания Lockheed Martin обеспечит учебную базу техническими составляющими и предоставит инструкторов. Ранее сообщалось, что стоимость часа полета на истребителях F-16 для Украины составит практически 27 тысяч долларов. Это связано с тем, что истребитель имеет десятки тысяч деталей, поэтому, как только он приземлится, ему может потребоваться ремонт.