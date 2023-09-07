Животное знакомо с процедурой и относится к ней спокойно Фото: Андрей Загуменнов © URA.RU

В «Григорьевских садах» Каслинского района (Челябинская область) зубы лошади лечили дрелью. Как URA.RU рассказала управляющая Ольга Сегаль, животному срезали клыки специальной ветеринарной бормашиной, которая внешне похожа на дрель.

«К нашему коню приехал стоматолог. Держись, Барон! Процедура по подпилке клыков прошла безболезненно», — отметила Сегаль в соцсетях.

Собеседница пояснила URA.RU, что операция необходима, поскольку выросшие клыки мешают лошади нормально жевать и травмируют полость рта. Зубы у лошадей растут всю жизнь. Процедуру им проводят в среднем после десяти лет жизни ежегодно. Манипуляции плановые, поэтому лошадь реагирует на них спокойно.

От ветеринара требуются высокий профессионализм и опыт работы. В случае, если коню задеть нерв, он встанет на дыбы.