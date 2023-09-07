Пермяк отсудил у предприятия сотни тысяч за полученную на работе травму

08 сентября 2023 в 14:47 Размер текста - 17 +

Травму пермяк получил из-за деревообрабатывающего станка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Житель Перми получил серьезные травмы во время выполнения своей работы. После выздоровления мужчина подал в суд на предприятие и теперь ему выплатят больше 300 тысяч рублей. «В ноябре 2022 года на производстве фанеры из деревообрабатывающего станка вылетели части древесины, которые попали в свальщика-навальщика. Мужчина получил травмы груди и бедра. После выздоровления он подал в суд иск на возмещение утраченного заработка и морального вреда», — сообщили в пресс-службе Индустриального районного суда. За время больничного пермяк потерял в доходах 57 тысяч, которые компания ему компенсирует по решению суда. Также он получит 250 тысяч рублей за причиненный моральный вред. Предприятие не согласилось с таким решением и намерено обжаловать решение районного суда.

Житель Перми получил серьезные травмы во время выполнения своей работы. После выздоровления мужчина подал в суд на предприятие и теперь ему выплатят больше 300 тысяч рублей. «В ноябре 2022 года на производстве фанеры из деревообрабатывающего станка вылетели части древесины, которые попали в свальщика-навальщика. Мужчина получил травмы груди и бедра. После выздоровления он подал в суд иск на возмещение утраченного заработка и морального вреда», — сообщили в пресс-службе Индустриального районного суда. За время больничного пермяк потерял в доходах 57 тысяч, которые компания ему компенсирует по решению суда. Также он получит 250 тысяч рублей за причиненный моральный вред. Предприятие не согласилось с таким решением и намерено обжаловать решение районного суда.