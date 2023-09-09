Штаб сотрудницы УрФУ Анны Гурарий — кандидата по округу №9 на выборах в гордуму Екатеринбурга — пожаловался начальнику городского УМВД Максиму Метелице на подкуп избирателей. В заявлении, оказавшемся в распоряжении URA.RU, говорится, что группа неизвестных разъезжает по Кировскому району на автомобилях с башкирскими номерами и якобы предлагает голосовать за депутата-«яблочника» Константина Киселева (антимэрский пул миллиардера Виталия Кочеткова).
«Взамен избирателям предлагаются карты банка „Тинькофф“ с положительным балансом денежных средств. Сигнал поступил от избирателя в непосредственной близости от помещения участковой избирательной комиссии №1390. Прошу провести проверку, принять меры», — обратилась к Метелице финансовый уполномоченный Гурарий.
О подкупе в 9-м округе также сообщил «справедливоросс» Олег Назаров. В своей жалобе избиркому он поделился, что неизвестные якобы раздают деньги у колледжа транспортного строительства и ТЦ «Апельсин» (там подозрительных молодых людей замечали и накануне).
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