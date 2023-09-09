09 сентября 2023

Шефу екатеринбургской полиции доложили о подкупе на выборах. Фото

Главе УМВД Екатеринбурга поступили жалобы о нарушениях на выборах
© Служба новостей «URA.RU»
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Поиски пропавшего ребенка на Вторчермете. Екатеринбург, метелица максим
Заявление штаба Гурарий написано на имя Максима Метелицы Фото:

Штаб сотрудницы УрФУ Анны Гурарий — кандидата по округу №9 на выборах в гордуму Екатеринбурга — пожаловался начальнику городского УМВД Максиму Метелице на подкуп избирателей. В заявлении, оказавшемся в распоряжении URA.RU, говорится, что группа неизвестных разъезжает по Кировскому району на автомобилях с башкирскими номерами и якобы предлагает голосовать за депутата-«яблочника» Константина Киселева (антимэрский пул миллиардера Виталия Кочеткова).

«Взамен избирателям предлагаются карты банка „Тинькофф“ с положительным балансом денежных средств. Сигнал поступил от избирателя в непосредственной близости от помещения участковой избирательной комиссии №1390. Прошу провести проверку, принять меры», — обратилась к Метелице финансовый уполномоченный Гурарий.

О подкупе в 9-м округе также сообщил «справедливоросс» Олег Назаров. В своей жалобе избиркому он поделился, что неизвестные якобы раздают деньги у колледжа транспортного строительства и ТЦ «Апельсин» (там подозрительных молодых людей замечали и накануне).

Фото:
Жалоба от Олега Назарова
Жалоба от Олега Назарова
Фото:

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Штаб сотрудницы УрФУ Анны Гурарий — кандидата по округу №9 на выборах в гордуму Екатеринбурга — пожаловался начальнику городского УМВД Максиму Метелице на подкуп избирателей. В заявлении, оказавшемся в распоряжении URA.RU, говорится, что группа неизвестных разъезжает по Кировскому району на автомобилях с башкирскими номерами и якобы предлагает голосовать за депутата-«яблочника» Константина Киселева (антимэрский пул миллиардера Виталия Кочеткова). «Взамен избирателям предлагаются карты банка „Тинькофф“ с положительным балансом денежных средств. Сигнал поступил от избирателя в непосредственной близости от помещения участковой избирательной комиссии №1390. Прошу провести проверку, принять меры», — обратилась к Метелице финансовый уполномоченный Гурарий. О подкупе в 9-м округе также сообщил «справедливоросс» Олег Назаров. В своей жалобе избиркому он поделился, что неизвестные якобы раздают деньги у колледжа транспортного строительства и ТЦ «Апельсин» (там подозрительных молодых людей замечали и накануне).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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