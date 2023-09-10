«Единая Россия» взяла большинство мест на выборах в гордуму Верхней Пышмы

11 сентября 2023 в 00:30 Размер текста - 17 +

18 депутатов от «Единой России» попали в гордуму Верхней Пышмы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Выборы-2023 Партия «Единая Россия» взяла 18 мест на выборах депутатов в городскую думу Верхней Пышмы (Свердловская область). Об этом заявил депутат Законодательного собрания Свердловской области Алексей Свалов. «„Единая Россия“ — 18 мандатов. „КПРФ“ и „Справедливая Россия за правду“ взяли по одному месту», — написал Алексей Свалов в своем официальном telegram-канале. На выборах в депутаты городской думы Верхней Пышмы разыгрывалось 20 мест. Голосования проходило 9 и 10 сентября.

Партия «Единая Россия» взяла 18 мест на выборах депутатов в городскую думу Верхней Пышмы (Свердловская область). Об этом заявил депутат Законодательного собрания Свердловской области Алексей Свалов. «„Единая Россия“ — 18 мандатов. „КПРФ“ и „Справедливая Россия за правду“ взяли по одному месту», — написал Алексей Свалов в своем официальном telegram-канале. На выборах в депутаты городской думы Верхней Пышмы разыгрывалось 20 мест. Голосования проходило 9 и 10 сентября.