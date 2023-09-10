«Единая Россия» взяла большинство мест на выборах в гордуму Верхней Пышмы

18 депутатов от «Единой России» попали в гордуму Верхней Пышмы
новость из сюжетаВыборы-2023
Партия «Единая Россия» взяла 18 мест на выборах депутатов в городскую думу Верхней Пышмы (Свердловская область). Об этом заявил депутат Законодательного собрания Свердловской области Алексей Свалов.
«„Единая Россия“ — 18 мандатов. „КПРФ“ и „Справедливая Россия за правду“ взяли по одному месту», — написал Алексей Свалов в своем официальном telegram-канале.
На выборах в депутаты городской думы Верхней Пышмы разыгрывалось 20 мест. Голосования проходило 9 и 10 сентября.
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