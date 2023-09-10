10 сентября 2023

«Единая Россия» взяла большинство мест на выборах в гордуму Верхней Пышмы

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Конференция ЕР. Курган, единая россия, ер
18 депутатов от «Единой России» попали в гордуму Верхней Пышмы Фото:
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Выборы-2023

Партия «Единая Россия» взяла 18 мест на выборах депутатов в городскую думу Верхней Пышмы (Свердловская область). Об этом заявил депутат Законодательного собрания Свердловской области Алексей Свалов.

«„Единая Россия“ — 18 мандатов. „КПРФ“ и „Справедливая Россия за правду“ взяли по одному месту», — написал Алексей Свалов в своем официальном telegram-канале.

На выборах в депутаты городской думы Верхней Пышмы разыгрывалось 20 мест. Голосования проходило 9 и 10 сентября.

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Партия «Единая Россия» взяла 18 мест на выборах депутатов в городскую думу Верхней Пышмы (Свердловская область). Об этом заявил депутат Законодательного собрания Свердловской области Алексей Свалов. «„Единая Россия“ — 18 мандатов. „КПРФ“ и „Справедливая Россия за правду“ взяли по одному месту», — написал Алексей Свалов в своем официальном telegram-канале. На выборах в депутаты городской думы Верхней Пышмы разыгрывалось 20 мест. Голосования проходило 9 и 10 сентября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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