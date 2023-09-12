Фонд Путина взял под опеку семью погибшего свердловского участника СВО

12 сентября 2023 в 14:57 Размер текста - 17 +

Фонд, созданный по указу Владимира Путина, будет опекать многодетную свердловскую семью Фото: Владимир Андреев © URA.RU Фонд «Защитники Отчества» взял под опеку семью погибшего уральца Владимира Баландина. В семье участника спецоперации воспитывается четверо детей. Указом президента свердловчанин награжден Орденом Мужества посмертно. Об этом URA.RU рассказали в региональном отделении государственного фонда. «Владимир Баландин пошел на спецоперацию по мобилизации. Он, как настоящий патриот, без колебаний и сомнений пошел на защиту страны. 7 октября 2022 года в районе села Ищенка Херсонской области при выполнении боевой задачи Владимир получил смертельное ранение. Боец был главой многодетной семьи. Вместе с женой они воспитывали четверых детей. Свердловский филиал фонда взял под полную опеку семью героя», — поделились в фонде. В региональном отделении госфонда многодетной семье помогли оформить документы на получение выплат за Орден Мужества. «Младшего сына Никиту отправили в Анапу на отдых. По окончании начальной школы он собирается поступать в Суворовское училище, и здесь фонд тоже окажет поддержку», — отметили в организации. «Наша задача — чтобы ни одна семья погибшего героя не осталась без внимания. И наш долг — увековечить память героев, которые отдали свою жизнь за свою Родину», — сказал руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» по Свердловской области Илдар Якупов. Ранее URA.RU писало о том, что военнослужащие, принимавшие участие в специальной военной операции могут получить статус ветерана боевых действий и соответствующие социальные гарантии. Свердловские участники СВО могут получить льготы по пенсионному обеспечению, компенсацию 50% расходов на оплату жилых помещений, профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование за счет средств работодателя. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Фонд «Защитники Отчества» взял под опеку семью погибшего уральца Владимира Баландина. В семье участника спецоперации воспитывается четверо детей. Указом президента свердловчанин награжден Орденом Мужества посмертно. Об этом URA.RU рассказали в региональном отделении государственного фонда. «Владимир Баландин пошел на спецоперацию по мобилизации. Он, как настоящий патриот, без колебаний и сомнений пошел на защиту страны. 7 октября 2022 года в районе села Ищенка Херсонской области при выполнении боевой задачи Владимир получил смертельное ранение. Боец был главой многодетной семьи. Вместе с женой они воспитывали четверых детей. Свердловский филиал фонда взял под полную опеку семью героя», — поделились в фонде. В региональном отделении госфонда многодетной семье помогли оформить документы на получение выплат за Орден Мужества. «Младшего сына Никиту отправили в Анапу на отдых. По окончании начальной школы он собирается поступать в Суворовское училище, и здесь фонд тоже окажет поддержку», — отметили в организации. «Наша задача — чтобы ни одна семья погибшего героя не осталась без внимания. И наш долг — увековечить память героев, которые отдали свою жизнь за свою Родину», — сказал руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» по Свердловской области Илдар Якупов. Ранее URA.RU писало о том, что военнослужащие, принимавшие участие в специальной военной операции могут получить статус ветерана боевых действий и соответствующие социальные гарантии. Свердловские участники СВО могут получить льготы по пенсионному обеспечению, компенсацию 50% расходов на оплату жилых помещений, профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование за счет средств работодателя.