Фонд Путина взял под опеку семью погибшего свердловского участника СВО

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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Фонд, созданный по указу Владимира Путина, будет опекать многодетную свердловскую семью Фото:

Фонд «Защитники Отчества» взял под опеку семью погибшего уральца Владимира Баландина. В семье участника спецоперации воспитывается четверо детей. Указом президента свердловчанин награжден Орденом Мужества посмертно. Об этом URA.RU рассказали в региональном отделении государственного фонда.

«Владимир Баландин пошел на спецоперацию по мобилизации. Он, как настоящий патриот, без колебаний и сомнений пошел на защиту страны. 7 октября 2022 года в районе села Ищенка Херсонской области при выполнении боевой задачи Владимир получил смертельное ранение. Боец был главой многодетной семьи. Вместе с женой они воспитывали четверых детей. Свердловский филиал фонда взял под полную опеку семью героя», — поделились в фонде.

В региональном отделении госфонда многодетной семье помогли оформить документы на получение выплат за Орден Мужества. «Младшего сына Никиту отправили в Анапу на отдых. По окончании начальной школы он собирается поступать в Суворовское училище, и здесь фонд тоже окажет поддержку», — отметили в организации.

«Наша задача — чтобы ни одна семья погибшего героя не осталась без внимания. И наш долг — увековечить память героев, которые отдали свою жизнь за свою Родину», — сказал руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» по Свердловской области Илдар Якупов.

Ранее URA.RU писало о том, что военнослужащие, принимавшие участие в специальной военной операции могут получить статус ветерана боевых действий и соответствующие социальные гарантии. Свердловские участники СВО могут получить льготы по пенсионному обеспечению, компенсацию 50% расходов на оплату жилых помещений, профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование за счет средств работодателя.

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Фонд «Защитники Отчества» взял под опеку семью погибшего уральца Владимира Баландина. В семье участника спецоперации воспитывается четверо детей. Указом президента свердловчанин награжден Орденом Мужества посмертно. Об этом URA.RU рассказали в региональном отделении государственного фонда. «Владимир Баландин пошел на спецоперацию по мобилизации. Он, как настоящий патриот, без колебаний и сомнений пошел на защиту страны. 7 октября 2022 года в районе села Ищенка Херсонской области при выполнении боевой задачи Владимир получил смертельное ранение. Боец был главой многодетной семьи. Вместе с женой они воспитывали четверых детей. Свердловский филиал фонда взял под полную опеку семью героя», — поделились в фонде. В региональном отделении госфонда многодетной семье помогли оформить документы на получение выплат за Орден Мужества. «Младшего сына Никиту отправили в Анапу на отдых. По окончании начальной школы он собирается поступать в Суворовское училище, и здесь фонд тоже окажет поддержку», — отметили в организации. «Наша задача — чтобы ни одна семья погибшего героя не осталась без внимания. И наш долг — увековечить память героев, которые отдали свою жизнь за свою Родину», — сказал руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» по Свердловской области Илдар Якупов. Ранее URA.RU писало о том, что военнослужащие, принимавшие участие в специальной военной операции могут получить статус ветерана боевых действий и соответствующие социальные гарантии. Свердловские участники СВО могут получить льготы по пенсионному обеспечению, компенсацию 50% расходов на оплату жилых помещений, профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование за счет средств работодателя.
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