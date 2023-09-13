13 сентября 2023

В Челябинске вырос спрос на ремонт жилья

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительная площадка "Брусника". Курган, ремонт дома, штукатур, капремонт, фасад дома
За лето 2023 в регионе спрос на услуги по ремонту жилья вырос на 89% Фото:

Спрос на услуги по ремонту жилья в Челябинской области за лето 2023 года вырос на 89%. А Челябинск вошел в число мегаполисов с самыми высокими темпами ремонта жилья, сообщили в пресс-службе «Авито Услуги».

«Челябинск летом продемонстрировал активную динамику роста по темпам ремонта жилья. За период с 1 июня по 31 августа 2023 года спрос на услуги по ремонту в регионе вырос на 89%», — сообщили в пресс-службе.

Аналитики отметили, чаще всего челябинцы заказывают ремонтные работы для вторичного жилья и загородных домов. Также большим спросом у горожан пользуется отделка квартир в новостройках.

В июле 2023 года челябинцы готовы были потратить на ремонт жилья от 500 тысяч до 2 миллионов рублей. При этом 54% горожан делали ремонт на собственные накопленные средства.

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Спрос на услуги по ремонту жилья в Челябинской области за лето 2023 года вырос на 89%. А Челябинск вошел в число мегаполисов с самыми высокими темпами ремонта жилья, сообщили в пресс-службе «Авито Услуги». «Челябинск летом продемонстрировал активную динамику роста по темпам ремонта жилья. За период с 1 июня по 31 августа 2023 года спрос на услуги по ремонту в регионе вырос на 89%», — сообщили в пресс-службе. Аналитики отметили, чаще всего челябинцы заказывают ремонтные работы для вторичного жилья и загородных домов. Также большим спросом у горожан пользуется отделка квартир в новостройках. В июле 2023 года челябинцы готовы были потратить на ремонт жилья от 500 тысяч до 2 миллионов рублей. При этом 54% горожан делали ремонт на собственные накопленные средства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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