В Челябинске вырос спрос на ремонт жилья

Спрос на услуги по ремонту жилья в Челябинской области за лето 2023 года вырос на 89%. А Челябинск вошел в число мегаполисов с самыми высокими темпами ремонта жилья, сообщили в пресс-службе «Авито Услуги».
«Челябинск летом продемонстрировал активную динамику роста по темпам ремонта жилья. За период с 1 июня по 31 августа 2023 года спрос на услуги по ремонту в регионе вырос на 89%», — сообщили в пресс-службе.
Аналитики отметили, чаще всего челябинцы заказывают ремонтные работы для вторичного жилья и загородных домов. Также большим спросом у горожан пользуется отделка квартир в новостройках.
В июле 2023 года челябинцы готовы были потратить на ремонт жилья от 500 тысяч до 2 миллионов рублей. При этом 54% горожан делали ремонт на собственные накопленные средства.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.