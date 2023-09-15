Минздрав предупредил пермяков о бешеных белках

Минздрав: пермяки рискуют заразиться бешенством при кормлении белок в парках
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Белки. Екатеринбург, белка
Зверек может и укусить Фото:

Кормление белок в парках Перми может быть опасно для людей. Животные могут быть заражены бешенством и передать вирус при укусе. Поэтому с рук зверьков лучше не кормить, рассказала заведующая инфекционным отделением ГБУЗ «КМСЧ №1» Елена Меркурьева, передает минздрав Пермского края.

«Хочется сказать любителям кормления белок, особенно с детьми, что какой-то процент белок может быть инфицирован вирусом бешенства. Поэтому лучше аккуратно положить орехи в кормушку и полюбоваться на белок издали», — пояснила Меркурьева. Ее цитирует telegram-канал министерства здравоохранения.

Если все-таки избежать укуса белки или любого другого животного не удалось, то следует промыть рану и обратиться в травмпункт. После осмотра врач предложит пройти вакцинацию от бешенства, говорит Меркурьева.

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Кормление белок в парках Перми может быть опасно для людей. Животные могут быть заражены бешенством и передать вирус при укусе. Поэтому с рук зверьков лучше не кормить, рассказала заведующая инфекционным отделением ГБУЗ «КМСЧ №1» Елена Меркурьева, передает минздрав Пермского края. «Хочется сказать любителям кормления белок, особенно с детьми, что какой-то процент белок может быть инфицирован вирусом бешенства. Поэтому лучше аккуратно положить орехи в кормушку и полюбоваться на белок издали», — пояснила Меркурьева. Ее цитирует telegram-канал министерства здравоохранения. Если все-таки избежать укуса белки или любого другого животного не удалось, то следует промыть рану и обратиться в травмпункт. После осмотра врач предложит пройти вакцинацию от бешенства, говорит Меркурьева.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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