Минздрав предупредил пермяков о бешеных белках

Минздрав: пермяки рискуют заразиться бешенством при кормлении белок в парках

Зверек может и укусить Фото: Размик Закарян © URA.RU

Кормление белок в парках Перми может быть опасно для людей. Животные могут быть заражены бешенством и передать вирус при укусе. Поэтому с рук зверьков лучше не кормить, рассказала заведующая инфекционным отделением ГБУЗ «КМСЧ №1» Елена Меркурьева, передает минздрав Пермского края.

«Хочется сказать любителям кормления белок, особенно с детьми, что какой-то процент белок может быть инфицирован вирусом бешенства. Поэтому лучше аккуратно положить орехи в кормушку и полюбоваться на белок издали», — пояснила Меркурьева. Ее цитирует telegram-канал министерства здравоохранения.

Если все-таки избежать укуса белки или любого другого животного не удалось, то следует промыть рану и обратиться в травмпункт. После осмотра врач предложит пройти вакцинацию от бешенства, говорит Меркурьева.