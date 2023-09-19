В результате ДТП один человек погиб и один пострадал Фото: Илья Московец © URA.RU

В Агаповском районе (Челябинская область) 19 сентября лоб в лоб столкнулись два грузовика. Один из них опрокинулся и протаранил легковушку. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

«В 14:38 на девятом километре дороги „Магнитогорск-Кизил-Сибай“ водитель 1975 года рождения за рулем „Камаза“ выехал на встречную полосу, где столкнулся со встречным автомобилем „Шакман“, которым управлял водитель 1988 года рождения. После этого „Шакман“ опрокинулся и наехал на стоящий „Шевроле Ланос“, завалив его набок», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В результате водитель КАМАЗа скончался на месте происшествия. Водитель автомобиля «Шакман» получил телесные повреждения.