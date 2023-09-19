В Екатеринбурге в обращении появились 25-рублевые монеты, на которых изображены персонажи из мультфильма «Смешарики». Об этом URA.RU рассказали читатели.
«Памятную монету со „Смешариками“ выпустили еще 1 июня 2023 года, но у нас ее вижу в первый раз», — поделился читатель. Банк России презентовал монету в начале лета.
Всего их будет три вида: серебряная (номиналом 3 рубля), из стали с никелевым покрытием (номиналом 25 рублей), из медно-никелевого сплава с цветным покрытием (номиналом 25 рублей). Тираж варьируется от семи до 850 тысяч штук.
Ранее Центробанк России выпустил в обращение серебряную монету номиналом в три рубля, посвященную 300-летию основания Екатеринбурга. На монете изображена ящерка — символ города, тираж составил пять тысяч единиц.
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