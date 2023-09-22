Трюдо пообещал предоставить помощь Украине в течение трех лет Канада направит на Украину танки Leopard 2 и 482 миллиона долларов 22 сентября 2023 в 22:59 Размер текста - 17 + Канада обучит украинских пилотов управлению истребителями F-16, заявил Джастин Трюдо Фото: Официальный сайт Европарламента новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украине обещана финансовая помощь в размере 482 миллионов канадских долларов, которая будет выделиться на протяжении трех лет. Об этом рассказал премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Кроме того, страна передаст Киеву танки Leopard 2. «Канада выделит 482 миллионов долларов в течение трех лет для поддержки Киева», — заявил Трюдо на выступлении в канадском парламенте. Он добавил, что канадская сторона также отправит на Украину инструкторов для обучения пилотов управлению истребителями F-16. Также планируется отправка танков Leopard 2. Их количество не уточняется. Ранее также стало известно, что Канада выделит 33 миллиона канадских долларов для международного партнерства, руководимого Великобританией, с целью предоставления Украине средств противовоздушной обороны (ПВО). Финансирование будет использовано для приобретения ракет и связанных систем ПВО малой и средней дальности, необходимых для защиты национальной инфраструктуры. Украине обещана финансовая помощь в размере 482 миллионов канадских долларов, которая будет выделиться на протяжении трех лет. Об этом рассказал премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Кроме того, страна передаст Киеву танки Leopard 2. «Канада выделит 482 миллионов долларов в течение трех лет для поддержки Киева», — заявил Трюдо на выступлении в канадском парламенте. Он добавил, что канадская сторона также отправит на Украину инструкторов для обучения пилотов управлению истребителями F-16. Также планируется отправка танков Leopard 2. Их количество не уточняется. Ранее также стало известно, что Канада выделит 33 миллиона канадских долларов для международного партнерства, руководимого Великобританией, с целью предоставления Украине средств противовоздушной обороны (ПВО). Финансирование будет использовано для приобретения ракет и связанных систем ПВО малой и средней дальности, необходимых для защиты национальной инфраструктуры. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям