Трюдо пообещал предоставить помощь Украине в течение трех лет

Канада направит на Украину танки Leopard 2 и 482 миллиона долларов
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Европейские политики. stock, stock, Джастин Трюдо
Канада обучит украинских пилотов управлению истребителями F-16, заявил Джастин Трюдо Фото:
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Украине обещана финансовая помощь в размере 482 миллионов канадских долларов, которая будет выделиться на протяжении трех лет. Об этом рассказал премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Кроме того, страна передаст Киеву танки Leopard 2.

«Канада выделит 482 миллионов долларов в течение трех лет для поддержки Киева», — заявил Трюдо на выступлении в канадском парламенте. Он добавил, что канадская сторона также отправит на Украину инструкторов для обучения пилотов управлению истребителями F-16. Также планируется отправка танков Leopard 2. Их количество не уточняется.

Ранее также стало известно, что Канада выделит 33 миллиона канадских долларов для международного партнерства, руководимого Великобританией, с целью предоставления Украине средств противовоздушной обороны (ПВО). Финансирование будет использовано для приобретения ракет и связанных систем ПВО малой и средней дальности, необходимых для защиты национальной инфраструктуры.

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Украине обещана финансовая помощь в размере 482 миллионов канадских долларов, которая будет выделиться на протяжении трех лет. Об этом рассказал премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Кроме того, страна передаст Киеву танки Leopard 2. «Канада выделит 482 миллионов долларов в течение трех лет для поддержки Киева», — заявил Трюдо на выступлении в канадском парламенте. Он добавил, что канадская сторона также отправит на Украину инструкторов для обучения пилотов управлению истребителями F-16. Также планируется отправка танков Leopard 2. Их количество не уточняется. Ранее также стало известно, что Канада выделит 33 миллиона канадских долларов для международного партнерства, руководимого Великобританией, с целью предоставления Украине средств противовоздушной обороны (ПВО). Финансирование будет использовано для приобретения ракет и связанных систем ПВО малой и средней дальности, необходимых для защиты национальной инфраструктуры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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