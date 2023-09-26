26 сентября 2023

Челябинский депутат Гартунг назвал причину подорожания бензина

© Служба новостей «URA.RU»
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На заправках растут цены на топливо Фото:

Депутат Госдумы от Челябинской области Валерий Гартунг назвал причину подорожания бензина. По его словам, топливо на заправках дорожает из-за ряда ошибочных решений ЦБ и правительства России.

«Понимая, что на заправках растут цены на топливо, вместо того, чтобы устранить причину этого роста (налоговый маневр в нефтяной отрасли), они взяли и ввели запрет на экспорт топлива за рубеж. Это временно это создало избыток топлива внутри страны, но эта же мера привела и к обратному эффекту», — написал Гартунг в своем telegram-канале.

По мнению депутата, второе неправильное решение правительства РФ — это решение сдержать рост цен на топливо, выплатив нефтяникам больше полутора триллионов рублей отрицательных акцизов. Это создало дыру в бюджете.

По словам Гартунга, также негативно на экономике России сказалась продажа сырья в Индию за рупии, на которые мы ничего не можем теперь купить, и они лежат на счетах. По его прогнозам, если Правительство и ЦБ не начнут принимать правильные решения, то экономический рост в стране остановится.

При этом он отметил, что по второму кварталу в стране 4,9% роста, а в обрабатывающих отраслях — больше 10%. Этот колоссальный рост в машиностроении уже почувствовали жители Челябинской области. Заметно повысился спрос на рабочие руки, подросла зарплата у рабочих.

Ранее автомобилисты пожаловались на отсутствие топлива, кроме дизельного, на заправках «Лукоил» в Челябинске. Автовладельцы отмечают, что в основном с заправок пропал бензин 95 ЭКТО.

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Депутат Госдумы от Челябинской области Валерий Гартунг назвал причину подорожания бензина. По его словам, топливо на заправках дорожает из-за ряда ошибочных решений ЦБ и правительства России. «Понимая, что на заправках растут цены на топливо, вместо того, чтобы устранить причину этого роста (налоговый маневр в нефтяной отрасли), они взяли и ввели запрет на экспорт топлива за рубеж. Это временно это создало избыток топлива внутри страны, но эта же мера привела и к обратному эффекту», — написал Гартунг в своем telegram-канале. По мнению депутата, второе неправильное решение правительства РФ — это решение сдержать рост цен на топливо, выплатив нефтяникам больше полутора триллионов рублей отрицательных акцизов. Это создало дыру в бюджете. По словам Гартунга, также негативно на экономике России сказалась продажа сырья в Индию за рупии, на которые мы ничего не можем теперь купить, и они лежат на счетах. По его прогнозам, если Правительство и ЦБ не начнут принимать правильные решения, то экономический рост в стране остановится. При этом он отметил, что по второму кварталу в стране 4,9% роста, а в обрабатывающих отраслях — больше 10%. Этот колоссальный рост в машиностроении уже почувствовали жители Челябинской области. Заметно повысился спрос на рабочие руки, подросла зарплата у рабочих. Ранее автомобилисты пожаловались на отсутствие топлива, кроме дизельного, на заправках «Лукоил» в Челябинске. Автовладельцы отмечают, что в основном с заправок пропал бензин 95 ЭКТО.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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