Песков рассказал, в качестве кого экс-глава штаба ЧВК «Вагнер» пришел на встречу с Путиным

Песков: экс-начальник ЧВК «Вагнер» Трошев работает в Минобороны РФ

29 сентября 2023 в 10:34 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков сообщил, что Андрей Трошев работает в Минобороны РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Экс-начальник ЧВК «Вагнер» Андрей Трошев начал работу в Минобороны РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Трошев ранее встретился с российским президентом Владимиром Путиным. «Трошев, с которым встречался Путин, уже работает в Минобороны», — заявил Песков. Его слова передает РИА Новости.

Экс-начальник ЧВК «Вагнер» Андрей Трошев начал работу в Минобороны РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Трошев ранее встретился с российским президентом Владимиром Путиным. «Трошев, с которым встречался Путин, уже работает в Минобороны», — заявил Песков. Его слова передает РИА Новости.