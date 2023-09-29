Песков рассказал, в качестве кого экс-глава штаба ЧВК «Вагнер» пришел на встречу с Путиным

Песков: экс-начальник ЧВК «Вагнер» Трошев работает в Минобороны РФ
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Встреча президента России с лидерами стран Африки в Константиновском дворце. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Дмитрий Песков сообщил, что Андрей Трошев работает в Минобороны РФ Фото:

Экс-начальник ЧВК «Вагнер» Андрей Трошев начал работу в Минобороны РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Трошев ранее встретился с российским президентом Владимиром Путиным.

«Трошев, с которым встречался Путин, уже работает в Минобороны», — заявил Песков. Его слова передает РИА Новости.

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Экс-начальник ЧВК «Вагнер» Андрей Трошев начал работу в Минобороны РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Трошев ранее встретился с российским президентом Владимиром Путиным. «Трошев, с которым встречался Путин, уже работает в Минобороны», — заявил Песков. Его слова передает РИА Новости.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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