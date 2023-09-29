Песков рассказал, в качестве кого экс-глава штаба ЧВК «Вагнер» пришел на встречу с Путиным

Дмитрий Песков сообщил, что Андрей Трошев работает в Минобороны РФ
Экс-начальник ЧВК «Вагнер» Андрей Трошев начал работу в Минобороны РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Трошев ранее встретился с российским президентом Владимиром Путиным.
«Трошев, с которым встречался Путин, уже работает в Минобороны», — заявил Песков. Его слова передает РИА Новости.
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