Челябинец погиб под тоннами зерна

Мужчина упал в зерносток во время уборки урожая
В Троицком районе Челябинской области мужчина погиб, упав в зерносток при уборке урожая. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, мужчину засыпало злаками.
«Мужчина занимался выгрузкой зерна. В ходе работ из-за неосторожности он упал в зерносток и задохнулся под тоннами поступающей культуры», — рассказал источник.
По данным URA.RU мужчине на момент смерти было 59 лет. Он трудился разнорабочим.
URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что по данному факту проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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