28 сентября 2023

Челябинец погиб под тоннами зерна

© Служба новостей «URA.RU»
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Посевная. Поселок Глинки. Курган, рука, пшеница, посевная, зерно, сельское хозяйство
Мужчина упал в зерносток во время уборки урожая Фото:

В Троицком районе Челябинской области мужчина погиб, упав в зерносток при уборке урожая. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, мужчину засыпало злаками.

«Мужчина занимался выгрузкой зерна. В ходе работ из-за неосторожности он упал в зерносток и задохнулся под тоннами поступающей культуры», — рассказал источник.

По данным URA.RU мужчине на момент смерти было 59 лет. Он трудился разнорабочим.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что по данному факту проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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В Троицком районе Челябинской области мужчина погиб, упав в зерносток при уборке урожая. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, мужчину засыпало злаками. «Мужчина занимался выгрузкой зерна. В ходе работ из-за неосторожности он упал в зерносток и задохнулся под тоннами поступающей культуры», — рассказал источник. По данным URA.RU мужчине на момент смерти было 59 лет. Он трудился разнорабочим. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что по данному факту проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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