Челябинец погиб под тоннами зерна

29 сентября 2023 в 15:05 Размер текста - 17 +

Мужчина упал в зерносток во время уборки урожая Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Троицком районе Челябинской области мужчина погиб, упав в зерносток при уборке урожая. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, мужчину засыпало злаками. «Мужчина занимался выгрузкой зерна. В ходе работ из-за неосторожности он упал в зерносток и задохнулся под тоннами поступающей культуры», — рассказал источник. По данным URA.RU мужчине на момент смерти было 59 лет. Он трудился разнорабочим. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что по данному факту проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

В Троицком районе Челябинской области мужчина погиб, упав в зерносток при уборке урожая. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, мужчину засыпало злаками. «Мужчина занимался выгрузкой зерна. В ходе работ из-за неосторожности он упал в зерносток и задохнулся под тоннами поступающей культуры», — рассказал источник. По данным URA.RU мужчине на момент смерти было 59 лет. Он трудился разнорабочим. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что по данному факту проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.