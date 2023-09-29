29 сентября 2023

Пермские бабушки связали 500 пар носков для бойцов СВО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В Кировском районе Перми бабушки вяжут носки для отправки бойцам на фронт Фото:

В Кировском районе Перми бабушки из Совета ветеранов и активисты ТОС «Водники» связали более 500 пар теплых носков для бойцов, которые сражаются в зоне спецоперации. Информация об этом опубликована на сайте районной мэрии.

«Работа не прекращается с момента начала специальной военной операции. За это время из десятков километров пряжи женщины связали более полутысячи пар теплых носков. Очередные 50 пар отвезены в пункт сбора гуманитарной помощи в Кировском районе на улице Закамская, 22», — говорится в сообщении на сайте администрации.

Пермские бабушки продолжают вязать теплые и мягкие носки для отправки бойцам на фронт. Делают они это с любовью и заботой.

Ранее представители благотворительного фонда «Добровольцы Донбасса» совместно с федерацией самбо Пермского края и группой «Вежливые люди» закупили и доставили в зону СВО сто пар хорошей тактической обуви для бойцов. Волонтеры отметили, что качественная обувь дает удобство в бою.

В Перми бабушки вяжут теплые и удобные носки для отправки бойцам в зону спецоперации
В Перми бабушки вяжут теплые и удобные носки для отправки бойцам в зону спецоперации
Фото:

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В Кировском районе Перми бабушки из Совета ветеранов и активисты ТОС «Водники» связали более 500 пар теплых носков для бойцов, которые сражаются в зоне спецоперации. Информация об этом опубликована на сайте районной мэрии. «Работа не прекращается с момента начала специальной военной операции. За это время из десятков километров пряжи женщины связали более полутысячи пар теплых носков. Очередные 50 пар отвезены в пункт сбора гуманитарной помощи в Кировском районе на улице Закамская, 22», — говорится в сообщении на сайте администрации. Пермские бабушки продолжают вязать теплые и мягкие носки для отправки бойцам на фронт. Делают они это с любовью и заботой. Ранее представители благотворительного фонда «Добровольцы Донбасса» совместно с федерацией самбо Пермского края и группой «Вежливые люди» закупили и доставили в зону СВО сто пар хорошей тактической обуви для бойцов. Волонтеры отметили, что качественная обувь дает удобство в бою.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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