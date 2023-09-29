В Кировском районе Перми бабушки вяжут носки для отправки бойцам на фронт Фото: Илья Московец © URA.RU

В Кировском районе Перми бабушки из Совета ветеранов и активисты ТОС «Водники» связали более 500 пар теплых носков для бойцов, которые сражаются в зоне спецоперации. Информация об этом опубликована на сайте районной мэрии.

«Работа не прекращается с момента начала специальной военной операции. За это время из десятков километров пряжи женщины связали более полутысячи пар теплых носков. Очередные 50 пар отвезены в пункт сбора гуманитарной помощи в Кировском районе на улице Закамская, 22», — говорится в сообщении на сайте администрации.

Пермские бабушки продолжают вязать теплые и мягкие носки для отправки бойцам на фронт. Делают они это с любовью и заботой.

Ранее представители благотворительного фонда «Добровольцы Донбасса» совместно с федерацией самбо Пермского края и группой «Вежливые люди» закупили и доставили в зону СВО сто пар хорошей тактической обуви для бойцов. Волонтеры отметили, что качественная обувь дает удобство в бою.