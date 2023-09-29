29 сентября 2023

Главному юристу челябинского правительства Быкову продлили контракт

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание палаты глав городских поселений. Еманжелинск. Челябинская область., быков валерий
Контракт с Быковым продлили еще на год Фото:

Начальнику Главного управления юстиции Челябинской области Валерию Быкову продлили контракт до 30 сентября 2024 года. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

«В соответствии с Федеральным законом „О государственной гражданской службе Российской Федерации“ продлить срок государственной гражданской службы Быкову Валерию Петровичу до 30 сентября 2024 года. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию», — говорится в тексте документа. Соответствующее постановление подписал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

В 2020 году Быкову исполнилось 65 лет, что является предельным возрастом для нахождения на госслужбе по бессрочному контракту. Закон допускает продление полномочий чиновника, но на условиях ежегодного заключения контракта с ним. Так, в 2022 году с Быковым было подписано аналогичное соглашение.

Главное управление юстиции курирует работу мировых судей в Челябинской области. Валерий Быков руководит ведомством с 2004 года.

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Начальнику Главного управления юстиции Челябинской области Валерию Быкову продлили контракт до 30 сентября 2024 года. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации. «В соответствии с Федеральным законом „О государственной гражданской службе Российской Федерации“ продлить срок государственной гражданской службы Быкову Валерию Петровичу до 30 сентября 2024 года. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию», — говорится в тексте документа. Соответствующее постановление подписал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. В 2020 году Быкову исполнилось 65 лет, что является предельным возрастом для нахождения на госслужбе по бессрочному контракту. Закон допускает продление полномочий чиновника, но на условиях ежегодного заключения контракта с ним. Так, в 2022 году с Быковым было подписано аналогичное соглашение. Главное управление юстиции курирует работу мировых судей в Челябинской области. Валерий Быков руководит ведомством с 2004 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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