Главному юристу челябинского правительства Быкову продлили контракт

30 сентября 2023 в 14:27 Размер текста - 17 +

Контракт с Быковым продлили еще на год Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Начальнику Главного управления юстиции Челябинской области Валерию Быкову продлили контракт до 30 сентября 2024 года. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации. «В соответствии с Федеральным законом „О государственной гражданской службе Российской Федерации“ продлить срок государственной гражданской службы Быкову Валерию Петровичу до 30 сентября 2024 года. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию», — говорится в тексте документа. Соответствующее постановление подписал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. В 2020 году Быкову исполнилось 65 лет, что является предельным возрастом для нахождения на госслужбе по бессрочному контракту. Закон допускает продление полномочий чиновника, но на условиях ежегодного заключения контракта с ним. Так, в 2022 году с Быковым было подписано аналогичное соглашение. Главное управление юстиции курирует работу мировых судей в Челябинской области. Валерий Быков руководит ведомством с 2004 года.

Начальнику Главного управления юстиции Челябинской области Валерию Быкову продлили контракт до 30 сентября 2024 года. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации. «В соответствии с Федеральным законом „О государственной гражданской службе Российской Федерации“ продлить срок государственной гражданской службы Быкову Валерию Петровичу до 30 сентября 2024 года. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию», — говорится в тексте документа. Соответствующее постановление подписал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. В 2020 году Быкову исполнилось 65 лет, что является предельным возрастом для нахождения на госслужбе по бессрочному контракту. Закон допускает продление полномочий чиновника, но на условиях ежегодного заключения контракта с ним. Так, в 2022 году с Быковым было подписано аналогичное соглашение. Главное управление юстиции курирует работу мировых судей в Челябинской области. Валерий Быков руководит ведомством с 2004 года.