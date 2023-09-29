Главному юристу челябинского правительства Быкову продлили контракт

Начальнику Главного управления юстиции Челябинской области Валерию Быкову продлили контракт до 30 сентября 2024 года. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.
«В соответствии с Федеральным законом „О государственной гражданской службе Российской Федерации“ продлить срок государственной гражданской службы Быкову Валерию Петровичу до 30 сентября 2024 года. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию», — говорится в тексте документа. Соответствующее постановление подписал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
В 2020 году Быкову исполнилось 65 лет, что является предельным возрастом для нахождения на госслужбе по бессрочному контракту. Закон допускает продление полномочий чиновника, но на условиях ежегодного заключения контракта с ним. Так, в 2022 году с Быковым было подписано аналогичное соглашение.
Главное управление юстиции курирует работу мировых судей в Челябинской области. Валерий Быков руководит ведомством с 2004 года.
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