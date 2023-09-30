30 сентября 2023
29 сентября 2023

Свердловчане заметили пятна химического цвета в реке в Нижних Сергах. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В реке в Нижних Сергах заметили пятна химического цвета (архивное фото) Фото:

Жители Нижних Серег (Свердловская область) заметили в реке странные пятна химического цвета. Об этом сообщили в соцсети.

«Вот такая вот река в Нижних Сергах. На поверхности видны грязные разводы неизвестного происхождения», — сообщили в telegram-канале «4 канал | Екатеринбург | Новости». Видео появилось вечером 30 сентября.

Корреспондент URA.RU отправил запросы в Свердловскую межрайонную природоохранную прокуратуру и Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора. На момент публикации ответы не поступили.

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Жители Нижних Серег (Свердловская область) заметили в реке странные пятна химического цвета. Об этом сообщили в соцсети. «Вот такая вот река в Нижних Сергах. На поверхности видны грязные разводы неизвестного происхождения», — сообщили в telegram-канале «4 канал | Екатеринбург | Новости». Видео появилось вечером 30 сентября. Корреспондент URA.RU отправил запросы в Свердловскую межрайонную природоохранную прокуратуру и Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора. На момент публикации ответы не поступили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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