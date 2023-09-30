В реке в Нижних Сергах заметили пятна химического цвета (архивное фото)
Жители Нижних Серег (Свердловская область) заметили в реке странные пятна химического цвета. Об этом сообщили в соцсети.
«Вот такая вот река в Нижних Сергах. На поверхности видны грязные разводы неизвестного происхождения», — сообщили в telegram-канале «4 канал | Екатеринбург | Новости». Видео появилось вечером 30 сентября.
Корреспондент URA.RU отправил запросы в Свердловскую межрайонную природоохранную прокуратуру и Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора. На момент публикации ответы не поступили.
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