Проблемы у жителей Кременкуля возникли после переезда в село крупного рынка Фото: Илья Московец © URA.RU

Жители элитного поселка Кременкуль (Сосновский район) записали публичное видеообращение к известному московскому адвокату Генри Резнику. Они просят адвоката помочь им избавиться от рынка, который переехал в поселок из областного центра в конце августа.

«Местные жители обнаружили в лесу вокруг села свалки гнилых овощей, мешки с овечьими шкурами и кости животных. Водители большегрузов и торговцы справляют нужду под окнами близлежащих коттеджей. В село с населением 3700 человек заехали несколько сотен мигрантов. Уже происходят столкновения с местными жителям, один из „гостей“ приставал к ребенку», — сообщили жители Кременкуля URA.RU.

Жители напомнили Резнику, что на территории Челябинской области родился его знаменитый коллега Федор Плевако, который всегда приходил на помощь простому народу. Они призвали Резника стать защитником Кременкуля и пообещали щедро отблагодарить адвоката за помощь.

На окраину Кременкуля фуры с рынка приехали 26 августа. До этого машины с товаром находились на территории рынка «Караван» в Челябинске. Туда они попали после того, как был закрыт старейший в Челябинске Каширинский рынок. Его ликвидировали под постройку нового жилого квартала.

Жители выступили против рынка, но глава района Евгений Ваганов заверил, что рынок не будет мешать местным жителям. На обращение отреагировал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Ведомство пообещало проконтролировать ситуацию с переносом рынка на территорию поселка Кременкуль.

Факт приставаний мигранта к девятилетней девочке подтвержден силовыми структурами. Уроженца Таджикистана выдворят на родину.

URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации Сосновского муниципального района. По поступлении ответа он будет опубликован.