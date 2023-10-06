«Газпром» поддержал методы властей по снижению цен на бензин 06 октября 2023 в 20:53 Размер текста - 17 + «Газпром» поддержал меры правительства по регулировке цен на бензин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Компания «Газпром нефть» поддержала меры, предпринимаемые российским правительством по стабилизации цен на бензин. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации. «Газпром нефть» поддерживает меры [правительства] по стабилизации российского топливного рынка, реализуемые правительством РФ», — говорится в сообщении компании, передает РИА Новости. Уточняется, что предприятие также согласно с решением кабмина снять ограничения на экспорт дизеля, так как мощности нефтеперерабатывающих заводов превышают потребности внутреннего рынка. Ране стало известно, что правительство России утвердило дополнительные меры по сдерживанию цен на топливо. Кабмин принял решение снять ограничения на отправку дизельного топлива за границу, передает RT. Компания «Газпром нефть» поддержала меры, предпринимаемые российским правительством по стабилизации цен на бензин. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации. «Газпром нефть» поддерживает меры [правительства] по стабилизации российского топливного рынка, реализуемые правительством РФ», — говорится в сообщении компании, передает РИА Новости. Уточняется, что предприятие также согласно с решением кабмина снять ограничения на экспорт дизеля, так как мощности нефтеперерабатывающих заводов превышают потребности внутреннего рынка. Ране стало известно, что правительство России утвердило дополнительные меры по сдерживанию цен на топливо. Кабмин принял решение снять ограничения на отправку дизельного топлива за границу, передает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям