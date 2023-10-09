Психолог дал оценку поведению отца-абьюзера из ХМАО, ударившего сына в лифте

Психолог Долгицкий: отец ударил сына в лифте ХМАО из-за отсутствия воспитания

09 октября 2023 в 21:15 Размер текста - 17 +

По словам психолога, важно рассказывать о подобных инцидентах, дабы защитить детей от рукоприкладства родителей Фото: Сергей Русанов © URA.RU Психолог Олег Долгицкий прокомментировал инцидент с жителем Ханты-Мансийска (ХМАО), ударившим сына в лифте. По мнению эксперта, ситуация иллюстрирует насколько велика проблема участия отцов в воспитании детей. Своим видением проблемы Долгицкий поделился с корреспондентом URA.RU. «Недавние исследования показывают, что, по статистике, в неделю отцы тратят в среднем 35 минут на воспитание детей. Проблема мужского воспитания действительно существует: с одной стороны его недостаточно в целом, с другой — оно зачастую такое, как мы видели в нашумевшем видео из Ханты-Мансийска. Страх за то, что если мальчик не дополучит тумаков, то станет недостаточно мужественным. Ситуация в целом достаточно бытовая, однако важно, что ее освещают», — рассказал психолог. По его мнению, это может спасти многих детей от лишнего рукоприкладства со стороны родителей, которые будут остерегаться общественного порицания. Ранее URA.RU писало о том, что глава СК России Александр Бастрыкин запросил доклад по инциденту с ребенком, которого ударил мужчина. Произошло это в лифте одного из многоквартирных домов Ханты-Мансийска. Следователями возбуждено уголовное дело по данному происшествию.

Психолог Олег Долгицкий прокомментировал инцидент с жителем Ханты-Мансийска (ХМАО), ударившим сына в лифте. По мнению эксперта, ситуация иллюстрирует насколько велика проблема участия отцов в воспитании детей. Своим видением проблемы Долгицкий поделился с корреспондентом URA.RU. «Недавние исследования показывают, что, по статистике, в неделю отцы тратят в среднем 35 минут на воспитание детей. Проблема мужского воспитания действительно существует: с одной стороны его недостаточно в целом, с другой — оно зачастую такое, как мы видели в нашумевшем видео из Ханты-Мансийска. Страх за то, что если мальчик не дополучит тумаков, то станет недостаточно мужественным. Ситуация в целом достаточно бытовая, однако важно, что ее освещают», — рассказал психолог. По его мнению, это может спасти многих детей от лишнего рукоприкладства со стороны родителей, которые будут остерегаться общественного порицания. Ранее URA.RU писало о том, что глава СК России Александр Бастрыкин запросил доклад по инциденту с ребенком, которого ударил мужчина. Произошло это в лифте одного из многоквартирных домов Ханты-Мансийска. Следователями возбуждено уголовное дело по данному происшествию.