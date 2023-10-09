Бывшие сотрудники ПГНИУ отсудили у вуза два млн рублей

09 октября 2023 в 17:42 Размер текста - 17 +

Решение суда еще можно обжаловать Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Суд обязал Пермский государственный университет (ПГНИУ) выплатить бывшим сотрудникам более двух млн рублей. Это невыплаченные надбавки к окладам и компенсация морального вреда. «401,07 тысячи рублей решено взыскать в пользу экс-начальника отдела по управлению кампусом Дениса Реминюка. В прошлом начальник планово-экономического управления Наталья Шехмаметьева отсудила 158,01 тысячи рублей. Остальным десяти истцам отмерено от 17,5 тысячи до 344,2 тысячи рублей. Всего решено взыскать с ПГНИУ свыше 2,01 млн рублей», — сообщает РБК. О том, что Дзержинский суд Перми встал на сторону истцов, частично удовлетворив их требования, URA.RU рассказывало ранее. Конфликт начался из-за отказа нового ректора ПГНИУ Игоря Германова выплачивать менеджерам вуза надбавки, которые установил его предшественник Дмитрий Красильников.

Суд обязал Пермский государственный университет (ПГНИУ) выплатить бывшим сотрудникам более двух млн рублей. Это невыплаченные надбавки к окладам и компенсация морального вреда. «401,07 тысячи рублей решено взыскать в пользу экс-начальника отдела по управлению кампусом Дениса Реминюка. В прошлом начальник планово-экономического управления Наталья Шехмаметьева отсудила 158,01 тысячи рублей. Остальным десяти истцам отмерено от 17,5 тысячи до 344,2 тысячи рублей. Всего решено взыскать с ПГНИУ свыше 2,01 млн рублей», — сообщает РБК. О том, что Дзержинский суд Перми встал на сторону истцов, частично удовлетворив их требования, URA.RU рассказывало ранее. Конфликт начался из-за отказа нового ректора ПГНИУ Игоря Германова выплачивать менеджерам вуза надбавки, которые установил его предшественник Дмитрий Красильников.