Бывшие сотрудники ПГНИУ отсудили у вуза два млн рублей

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Суд обязал Пермский государственный университет (ПГНИУ) выплатить бывшим сотрудникам более двух млн рублей. Это невыплаченные надбавки к окладам и компенсация морального вреда.

«401,07 тысячи рублей решено взыскать в пользу экс-начальника отдела по управлению кампусом Дениса Реминюка. В прошлом начальник планово-экономического управления Наталья Шехмаметьева отсудила 158,01 тысячи рублей. Остальным десяти истцам отмерено от 17,5 тысячи до 344,2 тысячи рублей. Всего решено взыскать с ПГНИУ свыше 2,01 млн рублей», — сообщает РБК.

О том, что Дзержинский суд Перми встал на сторону истцов, частично удовлетворив их требования, URA.RU рассказывало ранее. Конфликт начался из-за отказа нового ректора ПГНИУ Игоря Германова выплачивать менеджерам вуза надбавки, которые установил его предшественник Дмитрий Красильников.

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Суд обязал Пермский государственный университет (ПГНИУ) выплатить бывшим сотрудникам более двух млн рублей. Это невыплаченные надбавки к окладам и компенсация морального вреда. «401,07 тысячи рублей решено взыскать в пользу экс-начальника отдела по управлению кампусом Дениса Реминюка. В прошлом начальник планово-экономического управления Наталья Шехмаметьева отсудила 158,01 тысячи рублей. Остальным десяти истцам отмерено от 17,5 тысячи до 344,2 тысячи рублей. Всего решено взыскать с ПГНИУ свыше 2,01 млн рублей», — сообщает РБК. О том, что Дзержинский суд Перми встал на сторону истцов, частично удовлетворив их требования, URA.RU рассказывало ранее. Конфликт начался из-за отказа нового ректора ПГНИУ Игоря Германова выплачивать менеджерам вуза надбавки, которые установил его предшественник Дмитрий Красильников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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