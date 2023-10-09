Бывшие сотрудники ПГНИУ отсудили у вуза два млн рублей

Суд обязал Пермский государственный университет (ПГНИУ) выплатить бывшим сотрудникам более двух млн рублей. Это невыплаченные надбавки к окладам и компенсация морального вреда.
«401,07 тысячи рублей решено взыскать в пользу экс-начальника отдела по управлению кампусом Дениса Реминюка. В прошлом начальник планово-экономического управления Наталья Шехмаметьева отсудила 158,01 тысячи рублей. Остальным десяти истцам отмерено от 17,5 тысячи до 344,2 тысячи рублей. Всего решено взыскать с ПГНИУ свыше 2,01 млн рублей», — сообщает РБК.
О том, что Дзержинский суд Перми встал на сторону истцов, частично удовлетворив их требования, URA.RU рассказывало ранее. Конфликт начался из-за отказа нового ректора ПГНИУ Игоря Германова выплачивать менеджерам вуза надбавки, которые установил его предшественник Дмитрий Красильников.
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