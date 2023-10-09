В Екатеринбурге простились с 22-летней девушкой, которую искали месяц

В Екатеринбурге в мечети «Рамазан» простились с 22-летней Махфузахон Исмоиловой, которую искали с начала сентября. По мусульманским традициям, на церемонии присутствовали только мужчины, сообщил один из пришедших на прощание.
«В мечети „Рамазан“ простились с Махфузахон Исмоиловой. По мусульманским традициям, на церемонии присутствовали только мужчины — около 30 человек. Среди них были отец и брат погибшей», — пишет Е1.RU, ссылаясь на собеседника.
Тело девушки омыли и завернули в саван. После прощания тело увезли на кладбище в Горный щит.
Исмоилова пропала 2 сентября. Ее тело нашли на дне заброшенного карьера в Шабровском. По одной из версий, девушка могла убежать из дома ради возлюбленного.
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