В Екатеринбурге простились с 22-летней девушкой, которую искали месяц

10 октября 2023 в 13:29 Размер текста - 17 +

На прощании были только мужчины (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге в мечети «Рамазан» простились с 22-летней Махфузахон Исмоиловой, которую искали с начала сентября. По мусульманским традициям, на церемонии присутствовали только мужчины, сообщил один из пришедших на прощание. «В мечети „Рамазан“ простились с Махфузахон Исмоиловой. По мусульманским традициям, на церемонии присутствовали только мужчины — около 30 человек. Среди них были отец и брат погибшей», — пишет Е1.RU, ссылаясь на собеседника. Тело девушки омыли и завернули в саван. После прощания тело увезли на кладбище в Горный щит. Новость по теме В Екатеринбурге нашли мертвой девушку, которая пропала месяц назад Исмоилова пропала 2 сентября. Ее тело нашли на дне заброшенного карьера в Шабровском. По одной из версий, девушка могла убежать из дома ради возлюбленного.

В Екатеринбурге в мечети «Рамазан» простились с 22-летней Махфузахон Исмоиловой, которую искали с начала сентября. По мусульманским традициям, на церемонии присутствовали только мужчины, сообщил один из пришедших на прощание. «В мечети „Рамазан“ простились с Махфузахон Исмоиловой. По мусульманским традициям, на церемонии присутствовали только мужчины — около 30 человек. Среди них были отец и брат погибшей», — пишет Е1.RU, ссылаясь на собеседника. Тело девушки омыли и завернули в саван. После прощания тело увезли на кладбище в Горный щит. Исмоилова пропала 2 сентября. Ее тело нашли на дне заброшенного карьера в Шабровском. По одной из версий, девушка могла убежать из дома ради возлюбленного.