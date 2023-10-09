09 октября 2023

В Екатеринбурге простились с 22-летней девушкой, которую искали месяц

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Клипарт. Возложение цветов, Мемориал на аллее Славы. Челябинск, венок, гвоздики, цветы, мемориал
На прощании были только мужчины (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге в мечети «Рамазан» простились с 22-летней Махфузахон Исмоиловой, которую искали с начала сентября. По мусульманским традициям, на церемонии присутствовали только мужчины, сообщил один из пришедших на прощание.

«В мечети „Рамазан“ простились с Махфузахон Исмоиловой. По мусульманским традициям, на церемонии присутствовали только мужчины — около 30 человек. Среди них были отец и брат погибшей», — пишет Е1.RU, ссылаясь на собеседника.

Тело девушки омыли и завернули в саван. После прощания тело увезли на кладбище в Горный щит.

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Исмоилова пропала 2 сентября. Ее тело нашли на дне заброшенного карьера в Шабровском. По одной из версий, девушка могла убежать из дома ради возлюбленного.

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В Екатеринбурге в мечети «Рамазан» простились с 22-летней Махфузахон Исмоиловой, которую искали с начала сентября. По мусульманским традициям, на церемонии присутствовали только мужчины, сообщил один из пришедших на прощание. «В мечети „Рамазан“ простились с Махфузахон Исмоиловой. По мусульманским традициям, на церемонии присутствовали только мужчины — около 30 человек. Среди них были отец и брат погибшей», — пишет Е1.RU, ссылаясь на собеседника. Тело девушки омыли и завернули в саван. После прощания тело увезли на кладбище в Горный щит. Исмоилова пропала 2 сентября. Ее тело нашли на дне заброшенного карьера в Шабровском. По одной из версий, девушка могла убежать из дома ради возлюбленного.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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