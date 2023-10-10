На федеральных трассах в Челябинской области появятся новые знаки

Необходимость новых знаков обусловлена тем, что дикие животные, в том числе лоси, выходят на дороги, провоцируя ДТП Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На участках федеральных трасс в Челябинской области появятся знаки, предупреждающие о появлении диких животных. Об этом URA.RUсообщили 10 октября в пресс-службе УПРДОР «Южный Урал».

«Очередное смертельное ДТП, произошедшее 25 сентября (наезд на лося), обсуждалось на комиссии по безопасности дорожного движения при ФКУ УПРДОР «Южный Урал». Результатом заседания комиссии стало принятое решение об установке дополнительных новых дорожных знаков 1.27 «Дикие животные», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В результате анализа аварийности, проведенного Госавтоинспекцией региона, установлены ориентировочные места пересечения трасс животными. Таких мест насчитали почти четыре десятка. Наиболее опасные из них — в горнозаводской зоне, где чаще всего случаются ДТП с человеческими жертвами. Ожидается, что установка знаков повысит безопасность дорожного движения на трассах.