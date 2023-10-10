Палестина ударила по лагерю беженцев в Израиле

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Палестина нанесла удар по лагерю в городе Сдерот Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Палестинские ВВС нанесли удар по лагерю беженцев Дженин в израильском городе Сдерот. Об этом сообщили представители лагеря в telegram-канале.

«Палестинские ВВС нанесли удары по Сдероту», — указано в сообщении. Информации о пострадавших нет.

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Палестинские ВВС нанесли удар по лагерю беженцев Дженин в израильском городе Сдерот. Об этом сообщили представители лагеря в telegram-канале. «Палестинские ВВС нанесли удары по Сдероту», — указано в сообщении. Информации о пострадавших нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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