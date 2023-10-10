Палестина ударила по лагерю беженцев в Израиле

Палестина нанесла удар по лагерю в городе Сдерот
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Палестинские ВВС нанесли удар по лагерю беженцев Дженин в израильском городе Сдерот. Об этом сообщили представители лагеря в telegram-канале.
«Палестинские ВВС нанесли удары по Сдероту», — указано в сообщении. Информации о пострадавших нет.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.
Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!