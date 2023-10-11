В Челябинске из-за теплого сентября снизился спрос на грелки и обогреватели

© Служба новостей «URA.RU»
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Обогреватели в магазине. Челябинск, обогреватель, магазин бытовой техники
Обогреватели и грелки у челябинцев отошли на второй план Фото:

Жители Челябинской области из-за теплого сентября стали реже приобретать обогреватели и грелки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса Price.ru.

«Относительно 2022 года в сентябре 2023 года онлайн-спрос на часть сезонных товаров снизился. Например, на куртки (минус 26%), обогреватели (минус 5%), пледы (минус 2%), грелки (снижение на 16%), комбинезоны для животных (минус 39%). Вероятно, это связано с крайне теплым сентябрем», — прокомментировали в Price.ru.

Однако другие традиционные для осени товары приобретают столь же активно, как и всегда в это время года. По сравнению с августом увеличились продажи гаджетов (прибавление составило 16%), витаминов (плюс 25%), зонтиков и дождевиков (на 156% больше в сравнении с августом и на 239% в сопоставлении с 2022 годом). Санки по отношению к последнему месяцу лета стали закупать на 63% чаще.

Если говорить об электронике, то самый динамичный спрос показали телевизоры, которые решили купить на треть больше челябинцев, чем годом ранее. Также специалисты зафиксировали повышенный интерес к планшетам (плюс 44%), колонкам (плюс 28%) и наушникам (плюс 21%).

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Жители Челябинской области из-за теплого сентября стали реже приобретать обогреватели и грелки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса Price.ru. «Относительно 2022 года в сентябре 2023 года онлайн-спрос на часть сезонных товаров снизился. Например, на куртки (минус 26%), обогреватели (минус 5%), пледы (минус 2%), грелки (снижение на 16%), комбинезоны для животных (минус 39%). Вероятно, это связано с крайне теплым сентябрем», — прокомментировали в Price.ru. Однако другие традиционные для осени товары приобретают столь же активно, как и всегда в это время года. По сравнению с августом увеличились продажи гаджетов (прибавление составило 16%), витаминов (плюс 25%), зонтиков и дождевиков (на 156% больше в сравнении с августом и на 239% в сопоставлении с 2022 годом). Санки по отношению к последнему месяцу лета стали закупать на 63% чаще. Если говорить об электронике, то самый динамичный спрос показали телевизоры, которые решили купить на треть больше челябинцев, чем годом ранее. Также специалисты зафиксировали повышенный интерес к планшетам (плюс 44%), колонкам (плюс 28%) и наушникам (плюс 21%).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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