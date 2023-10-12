В Свердловской области снизилась цена на бензин

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В Свердловской области за последнюю неделю незначительно снизилась цена на топливо Фото:

Цена на топливо в Свердловской области за последнюю неделю незначительно снизилась. Информацию об этом опубликовали на сайте Свердловскоблстата.

Самая большая разница в цене наблюдается у бензина марки АИ-92 — она составила 21 копейку, и теперь стоимость составляет 49,41 рубля. У бензина АИ-95 цена понизилась на 15 копеек и теперь составляет 53,26 рубля. Дизельное топливо подешевело на 3 копейки и продается по стоимости 63,05 рубля. Цена на бензин марки АИ-98 вовсе осталась неизменной и составляет 67,15 рубля.

Ранее сообщалось, что екатеринбургские таксисты призвали увеличить тарифы. Это связано с существенным ростом стоимости топлива.

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Цена на топливо в Свердловской области за последнюю неделю незначительно снизилась. Информацию об этом опубликовали на сайте Свердловскоблстата. Самая большая разница в цене наблюдается у бензина марки АИ-92 — она составила 21 копейку, и теперь стоимость составляет 49,41 рубля. У бензина АИ-95 цена понизилась на 15 копеек и теперь составляет 53,26 рубля. Дизельное топливо подешевело на 3 копейки и продается по стоимости 63,05 рубля. Цена на бензин марки АИ-98 вовсе осталась неизменной и составляет 67,15 рубля. Ранее сообщалось, что екатеринбургские таксисты призвали увеличить тарифы. Это связано с существенным ростом стоимости топлива.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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