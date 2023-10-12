Пермские следователи проводят проверку после избиения школьницы

Сотрудники СУ СК по Пермскому краю проводят проверку после того, как в интернете опубликовали видеозапись, где школьница избивает свою подругу из-за одежды. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Руководитель следственного управления СК РФ по Пермскому краю Денис Головкин поручил своим подчиненным провести доследственную проверку. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — рассказали в ведомстве.
Ранее URA.RU сообщало, что избиение школьницы произошло в подъезде жилого дома. Девушка требовала от своей подруги вернуть одежду и била ее по голове.
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