Челябинский депутат возмутился, что Госдума не выделила 2 млрд на детей-инвалидов

В Госдуме России не стали выделять 2 млрд рублей на детей-сирот-инвалидов. Об этом заявил депутат парламента страны от Челябинской области Валерий Гартунг.
«В Госдуме РФ пожалели денег на детей-сирот-инвалидов. Сейчас, если ребенок-инвалид теряет папу или маму, то, чтобы получить пенсию по потере кормильца, он должен отказаться от пенсии по инвалидности», — возмутился Гартунг в своем telegram-канале.
По словам депутата, таких детей в стране примерно 30-40 тысяч. Цена вопроса — всего около двух миллиардов рублей в год из федерального бюджета. «Но нам сказали, что денег нет», — добавил Гартунг.
Ранее депутат назвал причину подорожания бензина. По словам Гартунга, топливо на заправках дорожает из-за ряда ошибочных решений.
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