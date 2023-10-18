Челябинский депутат возмутился, что Госдума не выделила 2 млрд на детей-инвалидов

Валерий Гартунг: на детей-инвалидов, потерявших родителей, не выделили два млрд

19 октября 2023 в 03:13 Размер текста - 17 +

Депутаты не выделили около двух миллиардов рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Госдуме России не стали выделять 2 млрд рублей на детей-сирот-инвалидов. Об этом заявил депутат парламента страны от Челябинской области Валерий Гартунг. «В Госдуме РФ пожалели денег на детей-сирот-инвалидов. Сейчас, если ребенок-инвалид теряет папу или маму, то, чтобы получить пенсию по потере кормильца, он должен отказаться от пенсии по инвалидности», — возмутился Гартунг в своем telegram-канале. По словам депутата, таких детей в стране примерно 30-40 тысяч. Цена вопроса — всего около двух миллиардов рублей в год из федерального бюджета. «Но нам сказали, что денег нет», — добавил Гартунг. Ранее депутат назвал причину подорожания бензина. По словам Гартунга, топливо на заправках дорожает из-за ряда ошибочных решений.

В Госдуме России не стали выделять 2 млрд рублей на детей-сирот-инвалидов. Об этом заявил депутат парламента страны от Челябинской области Валерий Гартунг. «В Госдуме РФ пожалели денег на детей-сирот-инвалидов. Сейчас, если ребенок-инвалид теряет папу или маму, то, чтобы получить пенсию по потере кормильца, он должен отказаться от пенсии по инвалидности», — возмутился Гартунг в своем telegram-канале. По словам депутата, таких детей в стране примерно 30-40 тысяч. Цена вопроса — всего около двух миллиардов рублей в год из федерального бюджета. «Но нам сказали, что денег нет», — добавил Гартунг. Ранее депутат назвал причину подорожания бензина. По словам Гартунга, топливо на заправках дорожает из-за ряда ошибочных решений.