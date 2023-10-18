18 октября 2023

Челябинский депутат возмутился, что Госдума не выделила 2 млрд на детей-инвалидов

Валерий Гартунг: на детей-инвалидов, потерявших родителей, не выделили два млрд
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт Государственная Дума и Совет Федерации. Москва, депутат, чиновник, госдума, государственная дума, гд
Депутаты не выделили около двух миллиардов рублей Фото:

В Госдуме России не стали выделять 2 млрд рублей на детей-сирот-инвалидов. Об этом заявил депутат парламента страны от Челябинской области Валерий Гартунг.

«В Госдуме РФ пожалели денег на детей-сирот-инвалидов. Сейчас, если ребенок-инвалид теряет папу или маму, то, чтобы получить пенсию по потере кормильца, он должен отказаться от пенсии по инвалидности», — возмутился Гартунг в своем telegram-канале.

По словам депутата, таких детей в стране примерно 30-40 тысяч. Цена вопроса — всего около двух миллиардов рублей в год из федерального бюджета. «Но нам сказали, что денег нет», — добавил Гартунг.

Ранее депутат назвал причину подорожания бензина. По словам Гартунга, топливо на заправках дорожает из-за ряда ошибочных решений.

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В Госдуме России не стали выделять 2 млрд рублей на детей-сирот-инвалидов. Об этом заявил депутат парламента страны от Челябинской области Валерий Гартунг. «В Госдуме РФ пожалели денег на детей-сирот-инвалидов. Сейчас, если ребенок-инвалид теряет папу или маму, то, чтобы получить пенсию по потере кормильца, он должен отказаться от пенсии по инвалидности», — возмутился Гартунг в своем telegram-канале. По словам депутата, таких детей в стране примерно 30-40 тысяч. Цена вопроса — всего около двух миллиардов рублей в год из федерального бюджета. «Но нам сказали, что денег нет», — добавил Гартунг. Ранее депутат назвал причину подорожания бензина. По словам Гартунга, топливо на заправках дорожает из-за ряда ошибочных решений.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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