18 октября 2023

Полиция Екатеринбурга объявила в розыск водителя, устроившего ДТП с пожаром. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Дача. Водитель. Клипарт. Курган, машина, автомобилист, водитель, водительские права, вождение, руки
Сотрудники ОВД организовали проверку по факту ДТП Фото:

В Екатеринбурге на перекрестке улиц Мельникова — Ключевская водитель ВАЗ 2101 въехал в овощной ларек и скрылся. После чего произошло возгорание легковушки и торговой точки. Сотрудники полиции начали поиски автомобилиста, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Неустановленный водитель ВАЗ 2101 двигался с небезопасной скоростью и не справился с управлением автомобиля, совершив наезд на нестационарный торговый объект „Овощи“, после чего произошло воспламенение транспортного средства и ларька. Водитель автомобиля скрылся с места ДТП», — сказано в сообщении.

В настоящий момент сотрудники полиции разыскивают автомобилиста. По факту ДТП органы внутренних дел проводят проверку.

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В Екатеринбурге на перекрестке улиц Мельникова — Ключевская водитель ВАЗ 2101 въехал в овощной ларек и скрылся. После чего произошло возгорание легковушки и торговой точки. Сотрудники полиции начали поиски автомобилиста, сообщили в пресс-службе ведомства. «Неустановленный водитель ВАЗ 2101 двигался с небезопасной скоростью и не справился с управлением автомобиля, совершив наезд на нестационарный торговый объект „Овощи“, после чего произошло воспламенение транспортного средства и ларька. Водитель автомобиля скрылся с места ДТП», — сказано в сообщении. В настоящий момент сотрудники полиции разыскивают автомобилиста. По факту ДТП органы внутренних дел проводят проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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