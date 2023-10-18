В Екатеринбурге на перекрестке улиц Мельникова — Ключевская водитель ВАЗ 2101 въехал в овощной ларек и скрылся. После чего произошло возгорание легковушки и торговой точки. Сотрудники полиции начали поиски автомобилиста, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Неустановленный водитель ВАЗ 2101 двигался с небезопасной скоростью и не справился с управлением автомобиля, совершив наезд на нестационарный торговый объект „Овощи“, после чего произошло воспламенение транспортного средства и ларька. Водитель автомобиля скрылся с места ДТП», — сказано в сообщении.
В настоящий момент сотрудники полиции разыскивают автомобилиста. По факту ДТП органы внутренних дел проводят проверку.
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