Челябинцы нашли замену мебели IKEA на частном рынке

Челябинцы после ухода с рынка шведского бренда IKEA стали чаще искать мастеров по изготовлению, сборке и ремонту мебели среди частных исполнителей и небольших мастерских. За год спрос на услуги в этом сегменте вырос на 47%, рассказали URA.RU аналитики сервиса «Авито Услуги».
«По данным аналитиков платформы, спрос на услуги в сегменте сборки и ремонта мебели в Челябинске в этом сентябре вырос на 47% по сравнению с сентябрем прошлого года. Сборку мебели стали искать почти в два раза чаще (+85%), изготовлением и ремонтом мебели стали интересоваться чаще в полтора раза (+49% и +42% соответственно)», — отметили аналитики.
Руководитель категории «Ремонт и строительство» на «Авито Услугах» Светлана Филимонова связывает выросший спрос с уходом с российского рынка шведского бренда IKEA. Также стоимость работ у частников или компаний малого и среднего бизнеса может быть дешевле, чем в мебельных салонах.
Мебельные мастера наращивают мощности под спрос. Количество предложений по изготовлению мебели в Челябинске выросло на 3,6% по сравнению с сентябрем, по ремонту — на 32%, по сборке — на 30%.
Ранее в Челябинске за лето 2023 года на 89% вырос спрос на услуги по ремонту жилья. Город вошел в число мегаполисов с самыми высокими темпами ремонта жилья. Аналитики отмечают, что чаще всего челябинцы заказывают ремонтные работы для вторичного жилья и загородных домов.
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