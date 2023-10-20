Челябинцы нашли замену мебели IKEA на частном рынке

Челябинцы после ухода IKEA на 47% чаще стали покупать мебель у частных мастеров

21 октября 2023 в 09:37 Размер текста - 17 +

Мебельные мастера в Челябинске наращивают мощности под спрос Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Челябинцы после ухода с рынка шведского бренда IKEA стали чаще искать мастеров по изготовлению, сборке и ремонту мебели среди частных исполнителей и небольших мастерских. За год спрос на услуги в этом сегменте вырос на 47%, рассказали URA.RU аналитики сервиса «Авито Услуги». «По данным аналитиков платформы, спрос на услуги в сегменте сборки и ремонта мебели в Челябинске в этом сентябре вырос на 47% по сравнению с сентябрем прошлого года. Сборку мебели стали искать почти в два раза чаще (+85%), изготовлением и ремонтом мебели стали интересоваться чаще в полтора раза (+49% и +42% соответственно)», — отметили аналитики. Руководитель категории «Ремонт и строительство» на «Авито Услугах» Светлана Филимонова связывает выросший спрос с уходом с российского рынка шведского бренда IKEA. Также стоимость работ у частников или компаний малого и среднего бизнеса может быть дешевле, чем в мебельных салонах. Мебельные мастера наращивают мощности под спрос. Количество предложений по изготовлению мебели в Челябинске выросло на 3,6% по сравнению с сентябрем, по ремонту — на 32%, по сборке — на 30%. Ранее в Челябинске за лето 2023 года на 89% вырос спрос на услуги по ремонту жилья. Город вошел в число мегаполисов с самыми высокими темпами ремонта жилья. Аналитики отмечают, что чаще всего челябинцы заказывают ремонтные работы для вторичного жилья и загородных домов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Челябинцы после ухода с рынка шведского бренда IKEA стали чаще искать мастеров по изготовлению, сборке и ремонту мебели среди частных исполнителей и небольших мастерских. За год спрос на услуги в этом сегменте вырос на 47%, рассказали URA.RU аналитики сервиса «Авито Услуги». «По данным аналитиков платформы, спрос на услуги в сегменте сборки и ремонта мебели в Челябинске в этом сентябре вырос на 47% по сравнению с сентябрем прошлого года. Сборку мебели стали искать почти в два раза чаще (+85%), изготовлением и ремонтом мебели стали интересоваться чаще в полтора раза (+49% и +42% соответственно)», — отметили аналитики. Руководитель категории «Ремонт и строительство» на «Авито Услугах» Светлана Филимонова связывает выросший спрос с уходом с российского рынка шведского бренда IKEA. Также стоимость работ у частников или компаний малого и среднего бизнеса может быть дешевле, чем в мебельных салонах. Мебельные мастера наращивают мощности под спрос. Количество предложений по изготовлению мебели в Челябинске выросло на 3,6% по сравнению с сентябрем, по ремонту — на 32%, по сборке — на 30%. Ранее в Челябинске за лето 2023 года на 89% вырос спрос на услуги по ремонту жилья. Город вошел в число мегаполисов с самыми высокими темпами ремонта жилья. Аналитики отмечают, что чаще всего челябинцы заказывают ремонтные работы для вторичного жилья и загородных домов.