22 октября 2023
21 октября 2023

На спецоперации погиб пермский парашютист-пожарный

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт иллюстрации к новостям о погибщих в ходе СВО. Пермь, днр, лнр, траур, прощание, похороны, сво
Просятся с бойцом в Перми 24 октября Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ходе спецоперации погиб парашютист-пожарный из Пермского края Максим Селянинов. До ухода на фронт он служил в Ныробском авиаотделении Пермского лесопожарного центра, рассказали в минприроды Прикамья.

«Мы прощаемся с нашим любимым и уважаемым коллегой, парашютистом-пожарным Максимом Александровичем Селяниновым. Исполняя служебный долг и рискуя своей жизнью, он погиб в ходе специальной военной операции. Максим Селянинов был настоящим героем, чье мужество и преданность не имели границ, и его пример вдохновляет всех нас», — говорится на странице минприроды Пермского края в соцсети «ВКонтакте».

Коллектив ведомства выражает соболезнования родным и близким Селянинова. Прощание с бойцом пройдет в Перми 24 октября.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все о войне в Израиле и других главных новостях - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ходе спецоперации погиб парашютист-пожарный из Пермского края Максим Селянинов. До ухода на фронт он служил в Ныробском авиаотделении Пермского лесопожарного центра, рассказали в минприроды Прикамья. «Мы прощаемся с нашим любимым и уважаемым коллегой, парашютистом-пожарным Максимом Александровичем Селяниновым. Исполняя служебный долг и рискуя своей жизнью, он погиб в ходе специальной военной операции. Максим Селянинов был настоящим героем, чье мужество и преданность не имели границ, и его пример вдохновляет всех нас», — говорится на странице минприроды Пермского края в соцсети «ВКонтакте». Коллектив ведомства выражает соболезнования родным и близким Селянинова. Прощание с бойцом пройдет в Перми 24 октября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...