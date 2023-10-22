На спецоперации погиб пермский парашютист-пожарный

23 октября 2023 в 12:01 Размер текста - 17 +

Просятся с бойцом в Перми 24 октября Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ходе спецоперации погиб парашютист-пожарный из Пермского края Максим Селянинов. До ухода на фронт он служил в Ныробском авиаотделении Пермского лесопожарного центра, рассказали в минприроды Прикамья. «Мы прощаемся с нашим любимым и уважаемым коллегой, парашютистом-пожарным Максимом Александровичем Селяниновым. Исполняя служебный долг и рискуя своей жизнью, он погиб в ходе специальной военной операции. Максим Селянинов был настоящим героем, чье мужество и преданность не имели границ, и его пример вдохновляет всех нас», — говорится на странице минприроды Пермского края в соцсети «ВКонтакте». Коллектив ведомства выражает соболезнования родным и близким Селянинова. Прощание с бойцом пройдет в Перми 24 октября.

В ходе спецоперации погиб парашютист-пожарный из Пермского края Максим Селянинов. До ухода на фронт он служил в Ныробском авиаотделении Пермского лесопожарного центра, рассказали в минприроды Прикамья. «Мы прощаемся с нашим любимым и уважаемым коллегой, парашютистом-пожарным Максимом Александровичем Селяниновым. Исполняя служебный долг и рискуя своей жизнью, он погиб в ходе специальной военной операции. Максим Селянинов был настоящим героем, чье мужество и преданность не имели границ, и его пример вдохновляет всех нас», — говорится на странице минприроды Пермского края в соцсети «ВКонтакте». Коллектив ведомства выражает соболезнования родным и близким Селянинова. Прощание с бойцом пройдет в Перми 24 октября.