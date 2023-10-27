Пермячка отсудила у мэрии 200 тысяч за падение на скользком тротуаре

27 октября 2023 в 20:50 Размер текста - 17 +

Пермячка поскользнулась из-за плохо убранного тротуара Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Жительница Перми взыскала с местной администрации 200 тысяч рублей за некачественную уборку снега и льда на тротуаре. Из-за гололедицы женщина поскользнулась и травмировалась. Об этом сообщается в решении на сайте Свердловского районного суда Перми. «Суд решил: взыскать с ответчика в пользу истца в счет компенсации морального вреда 200 000 рублей», — говорится в решении. Изначально пермячка требовала взыскать 350 тысяч рублей в качестве компенсации. Как рассказала в суде пострадавшая, после падения у нее до сих пор не зажила до конца нога, из-за чего она испытывает трудности и боль при ходьбе и ограничена в передвижении. На компенсации пермячке в суде также настаивал прокурор. Судья установил, что травма произошла из-за некачественной уборки территории города.

Жительница Перми взыскала с местной администрации 200 тысяч рублей за некачественную уборку снега и льда на тротуаре. Из-за гололедицы женщина поскользнулась и травмировалась. Об этом сообщается в решении на сайте Свердловского районного суда Перми. «Суд решил: взыскать с ответчика в пользу истца в счет компенсации морального вреда 200 000 рублей», — говорится в решении. Изначально пермячка требовала взыскать 350 тысяч рублей в качестве компенсации. Как рассказала в суде пострадавшая, после падения у нее до сих пор не зажила до конца нога, из-за чего она испытывает трудности и боль при ходьбе и ограничена в передвижении. На компенсации пермячке в суде также настаивал прокурор. Судья установил, что травма произошла из-за некачественной уборки территории города.