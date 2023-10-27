Пермячка отсудила у мэрии 200 тысяч за падение на скользком тротуаре

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Виды Екатеринбурга, лед, гололед, екатеринбург , улица 8 марта
Пермячка поскользнулась из-за плохо убранного тротуара Фото:

Жительница Перми взыскала с местной администрации 200 тысяч рублей за некачественную уборку снега и льда на тротуаре. Из-за гололедицы женщина поскользнулась и травмировалась. Об этом сообщается в решении на сайте Свердловского районного суда Перми.

«Суд решил: взыскать с ответчика в пользу истца в счет компенсации морального вреда 200 000 рублей», — говорится в решении. Изначально пермячка требовала взыскать 350 тысяч рублей в качестве компенсации.

Как рассказала в суде пострадавшая, после падения у нее до сих пор не зажила до конца нога, из-за чего она испытывает трудности и боль при ходьбе и ограничена в передвижении. На компенсации пермячке в суде также настаивал прокурор. Судья установил, что травма произошла из-за некачественной уборки территории города.

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Жительница Перми взыскала с местной администрации 200 тысяч рублей за некачественную уборку снега и льда на тротуаре. Из-за гололедицы женщина поскользнулась и травмировалась. Об этом сообщается в решении на сайте Свердловского районного суда Перми. «Суд решил: взыскать с ответчика в пользу истца в счет компенсации морального вреда 200 000 рублей», — говорится в решении. Изначально пермячка требовала взыскать 350 тысяч рублей в качестве компенсации. Как рассказала в суде пострадавшая, после падения у нее до сих пор не зажила до конца нога, из-за чего она испытывает трудности и боль при ходьбе и ограничена в передвижении. На компенсации пермячке в суде также настаивал прокурор. Судья установил, что травма произошла из-за некачественной уборки территории города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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