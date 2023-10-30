В Кремле отреагировали на слова Шойгу о столкновении ядерных держав

Песков: линия Запада грозит прямым военным столкновением ядерных держав

30 октября 2023 в 15:02 Размер текста - 17 +

В Кремле согласились со словами министра обороны Шойгу Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Кремле согласились со словами министра обороны РФ Сергея Шойгу о том, что линия Запада на неуклонную эскалацию конфликта с Россией несет угрозу прямого военного столкновения ядерных держав. Об этом в ходе конференц-колла, отвечая на вопрос URA.RU, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Журналисты задали вопрос Пескову о том, как в Кремле относятся к утверждению Шойгу. «Также», — ответил пресс-секретарь российского лидера. Он добавил, что в Кремле солидарны со словами министра обороны России. Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что в Европе может возникнуть угроза войны. При этом он подчеркнул, что Германия должна быть готова к этому.

В Кремле согласились со словами министра обороны РФ Сергея Шойгу о том, что линия Запада на неуклонную эскалацию конфликта с Россией несет угрозу прямого военного столкновения ядерных держав. Об этом в ходе конференц-колла, отвечая на вопрос URA.RU, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Журналисты задали вопрос Пескову о том, как в Кремле относятся к утверждению Шойгу. «Также», — ответил пресс-секретарь российского лидера. Он добавил, что в Кремле солидарны со словами министра обороны России. Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что в Европе может возникнуть угроза войны. При этом он подчеркнул, что Германия должна быть готова к этому.