В Екатеринбурге назвали сумму благоустройства летнего парка «Уралмаш»

В Екатеринбурге на летний парк «Уралмаш» планируют потратить 150 млн рублей

31 октября 2023 в 12:45 Размер текста - 17 +

Благоустройство парка планируют начать в 2024 году Фото: Илья Московец © URA.RU Реконструкция летнего парка «Уралмаш» обойдется примерно в 150 млн рублей, а благоустройство может продлиться один-два года. Сумму и сроки озвучил директор парка Маяковского Павел Зубакин. «Предварительный сметный расчет по проекту, который пока еще не утвержден, чуть больше 150 млн рублей. Такая сумма — с точки зрения внебюджетных средств — тяжеловата, но мы будем поддерживать парк и уже это делаем. Если в следующем году или через год объема финансирования хватит без внебюджетного, то обойдемся без него», — рассказал Зубакин на пресс-конференции в ТАСС. Также директор ЦПКиО уточнил, что сейчас идет проектирование парка на Уралмаше. «Совместно с комитетом по благоустройству Екатеринбурга прорабатывали вопрос комплексного проектирования территории, в этом году он будет готов. В следующем году начнется благоустройство, вероятнее всего, оно продлится один-два года в зависимости от финансирования», — пояснил Зубакин. Ранее мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что развитием летнего парка «Уралмаш» займется команда парка Маяковского. В нем появятся аттракционы, фудкорт, каток с прокатом, новое освещение и малые архитектурные формы. В парке уже прошли первые мероприятия — Масленица, День России, День защиты детей, концерт группы «На-На», работал летний кинотеатр, запущено круглогодичное колесо обозрения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Реконструкция летнего парка «Уралмаш» обойдется примерно в 150 млн рублей, а благоустройство может продлиться один-два года. Сумму и сроки озвучил директор парка Маяковского Павел Зубакин. «Предварительный сметный расчет по проекту, который пока еще не утвержден, чуть больше 150 млн рублей. Такая сумма — с точки зрения внебюджетных средств — тяжеловата, но мы будем поддерживать парк и уже это делаем. Если в следующем году или через год объема финансирования хватит без внебюджетного, то обойдемся без него», — рассказал Зубакин на пресс-конференции в ТАСС. Также директор ЦПКиО уточнил, что сейчас идет проектирование парка на Уралмаше. «Совместно с комитетом по благоустройству Екатеринбурга прорабатывали вопрос комплексного проектирования территории, в этом году он будет готов. В следующем году начнется благоустройство, вероятнее всего, оно продлится один-два года в зависимости от финансирования», — пояснил Зубакин. Ранее мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что развитием летнего парка «Уралмаш» займется команда парка Маяковского. В нем появятся аттракционы, фудкорт, каток с прокатом, новое освещение и малые архитектурные формы. В парке уже прошли первые мероприятия — Масленица, День России, День защиты детей, концерт группы «На-На», работал летний кинотеатр, запущено круглогодичное колесо обозрения.