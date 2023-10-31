В Роскачестве рассказали, какие пищевые добавки станут запрещенными

Начиная с 27 февраля 2024 года внедряется изменение по использованию пищевых добавок. Часть из них станет запрещенной, рассказала заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.
«В составе продукта вместе с кодом „Е“ и числовым индексом будет указываться технологическая функция добавки — стабилизатор, загуститель, краситель или что-то другое, которые определяет изготовитель в соответствии с техрегламентом», — заявила Елена Саратцева. Ее слова приводит «Парламентская газета»
Часть пищевых добавок изменится, в связи с тем, что модернизируются технологии производства, а также по некоторым добавкам появляются данные о вреде для здоровья человека. Причиной пересмотра перечня пищевых добавок стало изменение технического регламента для стран Евроазиатского экономического союза, добавила Саратцева.
Ранее главный внештатный специалист аллерголог-иммунолог Министерства здравоохранения Нижегородской области Елена Мельникова поясняла, что пищевые красители и добавки увеличивают нагрузку на кишечник. Это приводит к дополнительной нагрузке на лимфатическую систему, передает RT.
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