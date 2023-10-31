31 октября 2023

В Роскачестве рассказали, какие пищевые добавки станут запрещенными

Часть пищевых добавок станут запрещенными с февраля 2024 года
© Служба новостей «URA.RU»
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Покраска яиц к Пасхе. Екатеринбург, пищевой краситель, пищевая добавка
Некоторые пищевые добавки вредны для здоровья человека, считает Елена Саратцева Фото:

Начиная с 27 февраля 2024 года внедряется изменение по использованию пищевых добавок. Часть из них станет запрещенной, рассказала заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.

«В составе продукта вместе с кодом „Е“ и числовым индексом будет указываться технологическая функция добавки — стабилизатор, загуститель, краситель или что-то другое, которые определяет изготовитель в соответствии с техрегламентом», — заявила Елена Саратцева. Ее слова приводит «Парламентская газета».

Часть пищевых добавок изменится, в связи с тем, что модернизируются технологии производства, а также по некоторым добавкам появляются данные о вреде для здоровья человека. Причиной пересмотра перечня пищевых добавок стало изменение технического регламента для стран Евроазиатского экономического союза, добавила Саратцева.

Ранее главный внештатный специалист аллерголог-иммунолог Министерства здравоохранения Нижегородской области Елена Мельникова поясняла, что пищевые красители и добавки увеличивают нагрузку на кишечник. Это приводит к дополнительной нагрузке на лимфатическую систему, передает RT.

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Начиная с 27 февраля 2024 года внедряется изменение по использованию пищевых добавок. Часть из них станет запрещенной, рассказала заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева. «В составе продукта вместе с кодом „Е“ и числовым индексом будет указываться технологическая функция добавки — стабилизатор, загуститель, краситель или что-то другое, которые определяет изготовитель в соответствии с техрегламентом», — заявила Елена Саратцева. Ее слова приводит «Парламентская газета». Часть пищевых добавок изменится, в связи с тем, что модернизируются технологии производства, а также по некоторым добавкам появляются данные о вреде для здоровья человека. Причиной пересмотра перечня пищевых добавок стало изменение технического регламента для стран Евроазиатского экономического союза, добавила Саратцева. Ранее главный внештатный специалист аллерголог-иммунолог Министерства здравоохранения Нижегородской области Елена Мельникова поясняла, что пищевые красители и добавки увеличивают нагрузку на кишечник. Это приводит к дополнительной нагрузке на лимфатическую систему, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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