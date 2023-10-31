В Перми подростки спасли пенсионера, едва не погибшего из-за церковной свечи

В Перми подростки спасли пенсионера от гибели на пожаре, который произошел из-за оставленной без присмотра церковной свечи. ЧП произошло в одной из квартир жилого дома на улице Автозаводской.
«Из-за оставленной без присмотра церковной свечи в квартире 87-летнего пермяка произошел пожар. Проходившие мимо двое подростков заметили языки пламени в окне второго этажа. По домофону дозвонились до одной из жительниц дома, начали стучать в двери. Одну из дверей открыл пенсионер, из квартиры которого повалили клубы дыма. Дедушку вывели на свежий воздух. Оказалось, что во время пожара он спал», — сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Пермскому краю.
Прибывшие на место сотрудники пожарно-спасательной части №6 вывели на улицу двух человек. Пожар был ликвидирован на площади в два квадратных метра. В тушении были задействованы 20 человек и пять единиц техники. В результате сгорели домашние вещи, мебель, также закоптились стены.
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