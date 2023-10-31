31 октября 2023

В Перми подростки спасли пенсионера, едва не погибшего из-за церковной свечи

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в многоэтажном жилом доме на улице Шейнкмана. Екатеринбург, дым, жилой дом, пожар, квартира, возгорание
Пожар произошел в одной из квартир жилого дома (архивное фото) Фото:

В Перми подростки спасли пенсионера от гибели на пожаре, который произошел из-за оставленной без присмотра церковной свечи. ЧП произошло в одной из квартир жилого дома на улице Автозаводской.

«Из-за оставленной без присмотра церковной свечи в квартире 87-летнего пермяка произошел пожар. Проходившие мимо двое подростков заметили языки пламени в окне второго этажа. По домофону дозвонились до одной из жительниц дома, начали стучать в двери. Одну из дверей открыл пенсионер, из квартиры которого повалили клубы дыма. Дедушку вывели на свежий воздух. Оказалось, что во время пожара он спал», — сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Пермскому краю.

Прибывшие на место сотрудники пожарно-спасательной части №6 вывели на улицу двух человек. Пожар был ликвидирован на площади в два квадратных метра. В тушении были задействованы 20 человек и пять единиц техники. В результате сгорели домашние вещи, мебель, также закоптились стены.

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В Перми подростки спасли пенсионера от гибели на пожаре, который произошел из-за оставленной без присмотра церковной свечи. ЧП произошло в одной из квартир жилого дома на улице Автозаводской. «Из-за оставленной без присмотра церковной свечи в квартире 87-летнего пермяка произошел пожар. Проходившие мимо двое подростков заметили языки пламени в окне второго этажа. По домофону дозвонились до одной из жительниц дома, начали стучать в двери. Одну из дверей открыл пенсионер, из квартиры которого повалили клубы дыма. Дедушку вывели на свежий воздух. Оказалось, что во время пожара он спал», — сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Пермскому краю. Прибывшие на место сотрудники пожарно-спасательной части №6 вывели на улицу двух человек. Пожар был ликвидирован на площади в два квадратных метра. В тушении были задействованы 20 человек и пять единиц техники. В результате сгорели домашние вещи, мебель, также закоптились стены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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