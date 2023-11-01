В пермском микрорайоне отпраздновали подключение к газу

Теперь газ можно будет подключить в 300 домах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В микрорайоне «Пихтовая стрелка» Перми сегодня 1 ноября состоялось торжественное мероприятие по поводу подключения коттеджного поселка к газопроводу. Церемония состоялась в рамках Петербургского международного газового форума — 2023. Об этом сообщает сайт администрации губернатора и правительства Пермского края.

«В рамках Петербургского международного газового форума — 2023 состоялась церемония пуска газа в населенных пунктах 18 регионов России. Пермский край стал одним из них — голубое топливо запущено в микрорайоне „Пихтовая стрелка“ в Перми», — говорится на сайте.

В мероприятии приняли участие мэр города Эдуард Соснин, министр ЖКХ и благоустройства региона Артем Балахнин, секретарь регионального отделения «Единой России» Вячеслав Григорьев и представители компания «Газпром межрегионгаз Пермь» и АО «Газпром газораспределение Пермь». Также заочно с помощью видеоконференцсвязи поучаствовали в событии губернатор края Дмитрий Махонин, председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко, министр энергетики страны Николай Шульгинов, гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов и председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.

Как отметил губернатор края Махонин, подведение газа к микрорайону позволит подключиться к топливу более, чем 300 домам. Также, добавил глава региона, сейчас активно реализуется программа по газификации Пермского края. За предыдущие два года рабочие провели 102 км межпоселковых газопроводов. В текущем году возводятся еще 14 таких объектов обще протяженностью более 350 км.