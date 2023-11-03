Безработный попробует стать главой Краснокамского округа

Конкуренцию действующему главе Краснокамска Игорю Быкаризу составят его зам и безработный Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Главой Краснокамского городского округа (Пермский край) попытается стать безработный Андрей Золотарев. Он подал документы на участие в конкурсе по отбору кандидатов на должность главы муниципалитета, сообщил URA.RU источник в политкругах региона. Также конкуренцию действующему мэру Игорю Быкаризу составит его подчиненный, начальник управления экономического развития администрации Краснокамского округа Илья Куличков.

«Документы на участие в конкурсе подали: Андрей Золотарев (временно безработный); Игорь Быкариз (глава городского округа; Илья Куличков (начальник управления экономического развития администрации Краснокамского округа)», — рассказал источник URA.RU. Получить комментарий в окружной думе агентству не удалось, на звонок корреспондента в представительном органе не ответили.

Ранее стало известно, что Быкариз вновь поборется за кресло главы муниципалитета, которым руководит с ноября 2018 года. Перед выборами у чиновника обострился конфликт с прокуратурой. Глава надзорного ведомства в Прикамье Павел Бухтояров подал представление в краевую администрацию с информацией «о возможном неурегулированном конфликте интересов» у Быкариза. Сообщалось, что чиновник является совладельцем сразу нескольких фирм. Сам Быкариз пояснил, что уже давно передал свои доли в бизнесе в доверительное управление.