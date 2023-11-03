Евгений Савельев — сын бывшего депутата свердловского заксобрания, секретаря Чкаловского отделения «Единой России» Валерия Савельева (AVS Group) — поддержал блогера-коуча Аяза Шабутдинова, подозреваемого в мошенничестве. С заявлением Савельев-младший выступил на своей странице в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).
«Сегодня СМИ говорят о мошенничестве Аяза Шабутдинова. Я считаю, что никто не сделал так много для развития малого и среднего бизнесов, как Аяз. Тысячи людей открыли бизнес и поменяли свою жизнь к лучшему», — говорится в сообщении. По словам Савельева, «достаточно заявления пары недовольных и быть не в фаворе, чтобы быть задержанным и очерненным». «Такое не должно происходить», — добавил он. Широкой общественности Савельев-младший известен также как бывший муж актрисы Саши Бортич и основатель ораторского проекта «Король говорит!».
О задержании силовиками Аяза Шабутдинова стало известно накануне. Он является фигурантом дела по ст. 159 УК РФ, возбужденного по жалобам недовольных клиентов. Блогера обвиняют в особо крупном мошенничестве при продаже образовательных курсов. Как минимум до 16 декабря Шабутдинов пробудет под арестом.
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