Сын свердловского единороса вступился за Аяза Шабутдинова. Скрин

04 ноября 2023 в 17:32 Размер текста - 17 +

Аяза Шабутдинова задержали 3 ноября в его московской квартире Фото: Денис Моргунов © URA.RU Евгений Савельев — сын бывшего депутата свердловского заксобрания, секретаря Чкаловского отделения «Единой России» Валерия Савельева (AVS Group) — поддержал блогера-коуча Аяза Шабутдинова, подозреваемого в мошенничестве. С заявлением Савельев-младший выступил на своей странице в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). «Сегодня СМИ говорят о мошенничестве Аяза Шабутдинова. Я считаю, что никто не сделал так много для развития малого и среднего бизнесов, как Аяз. Тысячи людей открыли бизнес и поменяли свою жизнь к лучшему», — говорится в сообщении. По словам Савельева, «достаточно заявления пары недовольных и быть не в фаворе, чтобы быть задержанным и очерненным». «Такое не должно происходить», — добавил он. Широкой общественности Савельев-младший известен также как бывший муж актрисы Саши Бортич и основатель ораторского проекта «Король говорит!». О задержании силовиками Аяза Шабутдинова стало известно накануне. Он является фигурантом дела по ст. 159 УК РФ, возбужденного по жалобам недовольных клиентов. Блогера обвиняют в особо крупном мошенничестве при продаже образовательных курсов. Как минимум до 16 декабря Шабутдинов пробудет под арестом. Скрин: страница evgeny_savelev в Instagram (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской в России)

Евгений Савельев — сын бывшего депутата свердловского заксобрания, секретаря Чкаловского отделения «Единой России» Валерия Савельева (AVS Group) — поддержал блогера-коуча Аяза Шабутдинова, подозреваемого в мошенничестве. С заявлением Савельев-младший выступил на своей странице в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). «Сегодня СМИ говорят о мошенничестве Аяза Шабутдинова. Я считаю, что никто не сделал так много для развития малого и среднего бизнесов, как Аяз. Тысячи людей открыли бизнес и поменяли свою жизнь к лучшему», — говорится в сообщении. По словам Савельева, «достаточно заявления пары недовольных и быть не в фаворе, чтобы быть задержанным и очерненным». «Такое не должно происходить», — добавил он. Широкой общественности Савельев-младший известен также как бывший муж актрисы Саши Бортич и основатель ораторского проекта «Король говорит!». О задержании силовиками Аяза Шабутдинова стало известно накануне. Он является фигурантом дела по ст. 159 УК РФ, возбужденного по жалобам недовольных клиентов. Блогера обвиняют в особо крупном мошенничестве при продаже образовательных курсов. Как минимум до 16 декабря Шабутдинов пробудет под арестом.