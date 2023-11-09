09 ноября 2023

Бастрыкин заступился за пермскую сироту, которую морили голодом в приемной семье

© Служба новостей «URA.RU»
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Вручение "Героя России" в Кремле. Москва, бастрыкин александр
Глава СКР Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело и доложить о проведенной проверке Фото:

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело после того, как в его приемную обратилась сирота из Пермского края. Девочка сообщила, что с 2011 года ее обижали в приемной семье и морили голодом.

«В приемную Бастрыкина обратилась несовершеннолетняя сирота из пермского края. Она сообщила, что в приемной семье ее с 2011 года систематически били, оскорбляли и не давали еду. Председатель СКР дал указание возбудить по данному факту уголовное дело, а также предоставить доклад об обстоятельствах, которые выяснились при первоначальных следственных действиях», — сообщается в официальном telegram-канале информационного центра СК РФ.

Ранее в СУ СК по Пермскому краю уже проводилась проверка в отношении опекунов несовершеннолетней девочки. Но сирота с ее результатами не согласилась и обратилась в приемную Бастрыкина в соцсети «ВКонтакте». Исполнение поручения главы следкома стоит на контроле в центральном аппарате ведомства.

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Председатель СК РФ Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело после того, как в его приемную обратилась сирота из Пермского края. Девочка сообщила, что с 2011 года ее обижали в приемной семье и морили голодом. «В приемную Бастрыкина обратилась несовершеннолетняя сирота из пермского края. Она сообщила, что в приемной семье ее с 2011 года систематически били, оскорбляли и не давали еду. Председатель СКР дал указание возбудить по данному факту уголовное дело, а также предоставить доклад об обстоятельствах, которые выяснились при первоначальных следственных действиях», — сообщается в официальном telegram-канале информационного центра СК РФ. Ранее в СУ СК по Пермскому краю уже проводилась проверка в отношении опекунов несовершеннолетней девочки. Но сирота с ее результатами не согласилась и обратилась в приемную Бастрыкина в соцсети «ВКонтакте». Исполнение поручения главы следкома стоит на контроле в центральном аппарате ведомства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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