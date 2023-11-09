Бастрыкин заступился за пермскую сироту, которую морили голодом в приемной семье

10 ноября 2023 в 15:43 Размер текста - 17 +

Глава СКР Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело и доложить о проведенной проверке Фото: Владимир Андреев © URA.RU Председатель СК РФ Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело после того, как в его приемную обратилась сирота из Пермского края. Девочка сообщила, что с 2011 года ее обижали в приемной семье и морили голодом. «В приемную Бастрыкина обратилась несовершеннолетняя сирота из пермского края. Она сообщила, что в приемной семье ее с 2011 года систематически били, оскорбляли и не давали еду. Председатель СКР дал указание возбудить по данному факту уголовное дело, а также предоставить доклад об обстоятельствах, которые выяснились при первоначальных следственных действиях», — сообщается в официальном telegram-канале информационного центра СК РФ. Ранее в СУ СК по Пермскому краю уже проводилась проверка в отношении опекунов несовершеннолетней девочки. Но сирота с ее результатами не согласилась и обратилась в приемную Бастрыкина в соцсети «ВКонтакте». Исполнение поручения главы следкома стоит на контроле в центральном аппарате ведомства.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело после того, как в его приемную обратилась сирота из Пермского края. Девочка сообщила, что с 2011 года ее обижали в приемной семье и морили голодом. «В приемную Бастрыкина обратилась несовершеннолетняя сирота из пермского края. Она сообщила, что в приемной семье ее с 2011 года систематически били, оскорбляли и не давали еду. Председатель СКР дал указание возбудить по данному факту уголовное дело, а также предоставить доклад об обстоятельствах, которые выяснились при первоначальных следственных действиях», — сообщается в официальном telegram-канале информационного центра СК РФ. Ранее в СУ СК по Пермскому краю уже проводилась проверка в отношении опекунов несовершеннолетней девочки. Но сирота с ее результатами не согласилась и обратилась в приемную Бастрыкина в соцсети «ВКонтакте». Исполнение поручения главы следкома стоит на контроле в центральном аппарате ведомства.