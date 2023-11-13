В Британии ожидают провал переговоров Украины о вступлении в ЕС

Британский профессор Ходсон: переговоры Украины о вступлении в ЕС ведут в никуда

Конкуренция за денежные потоки в ЕС, может стать одной из причин провала в переговорах Фото: Официальный сайт президента Украины

Переговоры о вступлении Украины в ЕС пройдут безрезультатно. Об этом заявил британский профессор политэкономии Университета Лафборо Дермот Ходсон.

«На самом деле разорванная войной на части страна Украина запросто может оказаться в ловушке из-за переговоров, которые ведут в никуда», — комментирует свою позицию Ходсон для « The Guardian» . Он выделил ряд препятствий для вступления Украины в ЕС, такие как недовольство фермеров в ряде стран конкуренцией со стороны возможного нового члена союза, а также имеющиеся у Киева финансовые проблемы и содержание его бюджета.

Еще одной причиной, которая может остановить приятие — это конкуренция за денежные потоки в самой ЕС. Уже действующие члены начнут получать меньше субсидий, при этом еще и выделяя дополнительно средства Украине.

Европейская комиссия рекомендовала присвоить Украине статус кандидата в ЕС при определенных условиях. Об этом ранее передавал телеканал 360.