13 ноября 2023

В Британии ожидают провал переговоров Украины о вступлении в ЕС

Британский профессор Ходсон: переговоры Украины о вступлении в ЕС ведут в никуда
© Служба новостей «URA.RU»
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Конкуренция за денежные потоки в ЕС, может стать одной из причин провала в переговорах Фото:

Переговоры о вступлении Украины в ЕС пройдут безрезультатно. Об этом заявил британский профессор политэкономии Университета Лафборо Дермот Ходсон.

«На самом деле разорванная войной на части страна Украина запросто может оказаться в ловушке из-за переговоров, которые ведут в никуда», — комментирует свою позицию Ходсон для «The Guardian». Он выделил ряд препятствий для вступления Украины в ЕС, такие как недовольство фермеров в ряде стран конкуренцией со стороны возможного нового члена союза, а также имеющиеся у Киева финансовые проблемы и содержание его бюджета.

Еще одной причиной, которая может остановить приятие — это конкуренция за денежные потоки в самой ЕС. Уже действующие члены начнут получать меньше субсидий, при этом еще и выделяя дополнительно средства Украине.

Европейская комиссия рекомендовала присвоить Украине статус кандидата в ЕС при определенных условиях. Об этом ранее передавал телеканал 360.

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Переговоры о вступлении Украины в ЕС пройдут безрезультатно. Об этом заявил британский профессор политэкономии Университета Лафборо Дермот Ходсон. «На самом деле разорванная войной на части страна Украина запросто может оказаться в ловушке из-за переговоров, которые ведут в никуда», — комментирует свою позицию Ходсон для «The Guardian». Он выделил ряд препятствий для вступления Украины в ЕС, такие как недовольство фермеров в ряде стран конкуренцией со стороны возможного нового члена союза, а также имеющиеся у Киева финансовые проблемы и содержание его бюджета. Еще одной причиной, которая может остановить приятие — это конкуренция за денежные потоки в самой ЕС. Уже действующие члены начнут получать меньше субсидий, при этом еще и выделяя дополнительно средства Украине. Европейская комиссия рекомендовала присвоить Украине статус кандидата в ЕС при определенных условиях. Об этом ранее передавал телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
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