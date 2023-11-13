В Британии ожидают провал переговоров Украины о вступлении в ЕС

Конкуренция за денежные потоки в ЕС, может стать одной из причин провала в переговорахФото: Официальный сайт президента Украины
Переговоры о вступлении Украины в ЕС пройдут безрезультатно. Об этом заявил британский профессор политэкономии Университета Лафборо Дермот Ходсон.
«На самом деле разорванная войной на части страна Украина запросто может оказаться в ловушке из-за переговоров, которые ведут в никуда», — комментирует свою позицию Ходсон для «The Guardian». Он выделил ряд препятствий для вступления Украины в ЕС, такие как недовольство фермеров в ряде стран конкуренцией со стороны возможного нового члена союза, а также имеющиеся у Киева финансовые проблемы и содержание его бюджета.
Еще одной причиной, которая может остановить приятие — это конкуренция за денежные потоки в самой ЕС. Уже действующие члены начнут получать меньше субсидий, при этом еще и выделяя дополнительно средства Украине.
Европейская комиссия рекомендовала присвоить Украине статус кандидата в ЕС при определенных условиях. Об этом ранее передавал телеканал 360.
Переговоры о вступлении Украины в ЕС пройдут безрезультатно. Об этом заявил британский профессор политэкономии Университета Лафборо Дермот Ходсон. «На самом деле разорванная войной на части страна Украина запросто может оказаться в ловушке из-за переговоров, которые ведут в никуда», — комментирует свою позицию Ходсон для «The Guardian». Он выделил ряд препятствий для вступления Украины в ЕС, такие как недовольство фермеров в ряде стран конкуренцией со стороны возможного нового члена союза, а также имеющиеся у Киева финансовые проблемы и содержание его бюджета. Еще одной причиной, которая может остановить приятие — это конкуренция за денежные потоки в самой ЕС. Уже действующие члены начнут получать меньше субсидий, при этом еще и выделяя дополнительно средства Украине. Европейская комиссия рекомендовала присвоить Украине статус кандидата в ЕС при определенных условиях. Об этом ранее передавал телеканал 360.