В Перми следователи выясняют обстоятельства гибели ребенка рядом с многоэтажкой

Следователи выясняют причины случившегося
В Перми следователи СУ СК по региону проводят проверку после гибели девочки-подростка. Тело ребенка было обнаружено под окнами дома в микрорайоне Парковый.
«Следственный комитет начал проверку по факту случившегося. Сейчас сотрудники устанавливают обстоятельства смерти несовершеннолетней», — пишет 59.RU.
Издание уточняет, что тело ребенка было обнаружено рядом с домом на Парковом, 25Д. Девочке было 13 лет, она являлась учащейся гимназии № 10. URA.RU писало, что инцидент произошел 13 ноября. Ответ на запрос, направленный в пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю в редакцию пока не поступил.
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