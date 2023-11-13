13 ноября 2023

В Перми следователи выясняют обстоятельства гибели ребенка рядом с многоэтажкой

© Служба новостей «URA.RU»
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ЧП на улице Ушакова 20. Пермь, следственный комитет, следователь, скр, место происшествия
Следователи выясняют причины случившегося Фото:

В Перми следователи СУ СК по региону проводят проверку после гибели девочки-подростка. Тело ребенка было обнаружено под окнами дома в микрорайоне Парковый.

«Следственный комитет начал проверку по факту случившегося. Сейчас сотрудники устанавливают обстоятельства смерти несовершеннолетней», — пишет 59.RU.

Издание уточняет, что тело ребенка было обнаружено рядом с домом на Парковом, 25Д. Девочке было 13 лет, она являлась учащейся гимназии № 10. URA.RU писало, что инцидент произошел 13 ноября. Ответ на запрос, направленный в пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю в редакцию пока не поступил.

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В Перми следователи СУ СК по региону проводят проверку после гибели девочки-подростка. Тело ребенка было обнаружено под окнами дома в микрорайоне Парковый. «Следственный комитет начал проверку по факту случившегося. Сейчас сотрудники устанавливают обстоятельства смерти несовершеннолетней», — пишет 59.RU. Издание уточняет, что тело ребенка было обнаружено рядом с домом на Парковом, 25Д. Девочке было 13 лет, она являлась учащейся гимназии № 10. URA.RU писало, что инцидент произошел 13 ноября. Ответ на запрос, направленный в пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю в редакцию пока не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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