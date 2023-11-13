В Перми следователи выясняют обстоятельства гибели ребенка рядом с многоэтажкой

14 ноября 2023 в 10:49 Размер текста - 17 +

Следователи выясняют причины случившегося Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми следователи СУ СК по региону проводят проверку после гибели девочки-подростка. Тело ребенка было обнаружено под окнами дома в микрорайоне Парковый. «Следственный комитет начал проверку по факту случившегося. Сейчас сотрудники устанавливают обстоятельства смерти несовершеннолетней», — пишет 59.RU. Издание уточняет, что тело ребенка было обнаружено рядом с домом на Парковом, 25Д. Девочке было 13 лет, она являлась учащейся гимназии № 10. URA.RU писало, что инцидент произошел 13 ноября. Ответ на запрос, направленный в пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю в редакцию пока не поступил.

В Перми следователи СУ СК по региону проводят проверку после гибели девочки-подростка. Тело ребенка было обнаружено под окнами дома в микрорайоне Парковый. «Следственный комитет начал проверку по факту случившегося. Сейчас сотрудники устанавливают обстоятельства смерти несовершеннолетней», — пишет 59.RU. Издание уточняет, что тело ребенка было обнаружено рядом с домом на Парковом, 25Д. Девочке было 13 лет, она являлась учащейся гимназии № 10. URA.RU писало, что инцидент произошел 13 ноября. Ответ на запрос, направленный в пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю в редакцию пока не поступил.