На Тамбовском пороховом заводе был совершен теракт

15 ноября 2023 в 05:49 Размер текста - 17 +

На месте взрыва были найдены детали, из которых, возможно, состоял беспилотник Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На Тамбовском пороховом заводе в городе Котовск 11 ноября был совершен теракт. Сейчас ведется расследование случая спецуправлением центрального аппарата Следственного комитета России, которое занимается расследованием дел совершенных ВСУ, сообщают источники. «По факту взрыва на Тамбовском пороховом заводе [CК] возбудил уголовное дело о террористическом акте, совершенном группой лиц и повлекшем значительный ущерб (п. „а“, п. „в“ ч. 2 ст. 205 УК РФ, максимальное наказание — 20 лет лишения свободы)», — сообщают источники газеты « Коммерсант ». Они уточняют, что на месте взрыва были изъяты детали, из которых, предположительно, состоял беспилотник. В газете уточняют, что место происшествия — отдельно стоящее здание площадью более 300 квадратных метров. Региональное подразделение МЧС оперативно ликвидировало возгорание, никто не пострадал. Национальная служба новостей летом сообщала, что на Тамбовском пороховом заводе в результате взрыва погибло четыре человека. Однако тогда это случилось не из-за теракта — ЧП произошло во время работ по монтажу и обвязке чанов горячей промывки пироксилинового пороха сторонним подрядчиком.

На Тамбовском пороховом заводе в городе Котовск 11 ноября был совершен теракт. Сейчас ведется расследование случая спецуправлением центрального аппарата Следственного комитета России, которое занимается расследованием дел совершенных ВСУ, сообщают источники. «По факту взрыва на Тамбовском пороховом заводе [CК] возбудил уголовное дело о террористическом акте, совершенном группой лиц и повлекшем значительный ущерб (п. „а“, п. „в“ ч. 2 ст. 205 УК РФ, максимальное наказание — 20 лет лишения свободы)», — сообщают источники газеты «Коммерсант». Они уточняют, что на месте взрыва были изъяты детали, из которых, предположительно, состоял беспилотник. В газете уточняют, что место происшествия — отдельно стоящее здание площадью более 300 квадратных метров. Региональное подразделение МЧС оперативно ликвидировало возгорание, никто не пострадал. Национальная служба новостей летом сообщала, что на Тамбовском пороховом заводе в результате взрыва погибло четыре человека. Однако тогда это случилось не из-за теракта — ЧП произошло во время работ по монтажу и обвязке чанов горячей промывки пироксилинового пороха сторонним подрядчиком.