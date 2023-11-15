Суд сообщил о смерти пострадавшего по делу Дарьи Треповой

15 ноября 2023 в 19:42 Размер текста - 17 +

Скончался один из потерпевших в теракте на Университетской набережной Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета При взрыве в Санкт-Петербурге погиб военкор Владлен Татарский Умер один из потерпевших по делу о теракте, в результате которого был убит военкор Владлен Татарский. Об этом сообщили в Первом Западном окружном военном суде Петербурга, где сейчас проходит слушание по делу Дарьи Треповой (внесена в список террористов). «Скончался один из потерпевших по делу о теракте, при котором был убит Владлен Татарский», — сообщил судья во время заседания. Заявление передает корреспондент ТАСС из зала суда. В telegram-канале Shot написали об еще одном погибшем. По данным СМИ, в больнице умер мужчина, получивший серьезные травмы при взрыве в Санкт-Петербурге. URA.RU направило запрос в СУ СК РФ по Ленобласти для уточнения информации. Ответ ожидается. Татарский погиб во время творческого вечера в Санкт-Петербурге в апреле 2023 года, когда Трепова передала военкору статуэтку со взрывчаткой. В результате теракта также пострадали 52 человека.

Умер один из потерпевших по делу о теракте, в результате которого был убит военкор Владлен Татарский. Об этом сообщили в Первом Западном окружном военном суде Петербурга, где сейчас проходит слушание по делу Дарьи Треповой (внесена в список террористов). «Скончался один из потерпевших по делу о теракте, при котором был убит Владлен Татарский», — сообщил судья во время заседания. Заявление передает корреспондент ТАСС из зала суда. В telegram-канале Shot написали об еще одном погибшем. По данным СМИ, в больнице умер мужчина, получивший серьезные травмы при взрыве в Санкт-Петербурге. URA.RU направило запрос в СУ СК РФ по Ленобласти для уточнения информации. Ответ ожидается. Татарский погиб во время творческого вечера в Санкт-Петербурге в апреле 2023 года, когда Трепова передала военкору статуэтку со взрывчаткой. В результате теракта также пострадали 52 человека.