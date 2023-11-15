Суд сообщил о смерти пострадавшего по делу Дарьи Треповой

Умер один из потерпевших по делу о теракте, в результате которого был убит военкор Владлен Татарский. Об этом сообщили в Первом Западном окружном военном суде Петербурга, где сейчас проходит слушание по делу Дарьи Треповой (внесена в список террористов).
«Скончался один из потерпевших по делу о теракте, при котором был убит Владлен Татарский», — сообщил судья во время заседания. Заявление передает корреспондент ТАСС из зала суда.
В telegram-канале Shot написали об еще одном погибшем. По данным СМИ, в больнице умер мужчина, получивший серьезные травмы при взрыве в Санкт-Петербурге.
URA.RU направило запрос в СУ СК РФ по Ленобласти для уточнения информации. Ответ ожидается.
Татарский погиб во время творческого вечера в Санкт-Петербурге в апреле 2023 года, когда Трепова передала военкору статуэтку со взрывчаткой. В результате теракта также пострадали 52 человека.
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