18 ноября 2023
17 ноября 2023

В Челябинске на три дня задержится бесснежная погода

© Служба новостей «URA.RU»
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Гроза в Екатеринбурге, погода, облака, небо, тучи, кучевые облака
Синоптики обещают мокрый снег на 22 и 23 ноября Фото:

Бесснежная погода с минусовыми показателями температуры сохранится в Челябинске в ближайшие дни, осадков не ожидается до 22 ноября. Такой прогноз дают синоптики на сайте «Гисметео».

«С 19 по 21 ноября в Челябинске установятся минусовые температуры как днем, так и ночью. Осадков в эти дни не ожидается. 22 и 23 ноября немного потеплеет до 0 градусов и возможны осадки в виде мокрого снега», — сообщает сайт «Гисметео».

Синоптики отмечают, что начиная со следующих выходных и вплоть до первого декабря, температура воздуха днем снова станет плюсовой до трех градусов, ночью будет опускаться до минус трех. Вероятность выпадения осадков в виде мокрого снега в эти дни будет высока.

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Бесснежная погода с минусовыми показателями температуры сохранится в Челябинске в ближайшие дни, осадков не ожидается до 22 ноября. Такой прогноз дают синоптики на сайте «Гисметео». «С 19 по 21 ноября в Челябинске установятся минусовые температуры как днем, так и ночью. Осадков в эти дни не ожидается. 22 и 23 ноября немного потеплеет до 0 градусов и возможны осадки в виде мокрого снега», — сообщает сайт «Гисметео». Синоптики отмечают, что начиная со следующих выходных и вплоть до первого декабря, температура воздуха днем снова станет плюсовой до трех градусов, ночью будет опускаться до минус трех. Вероятность выпадения осадков в виде мокрого снега в эти дни будет высока.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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