В Челябинске на три дня задержится бесснежная погода

Синоптики обещают мокрый снег на 22 и 23 ноября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бесснежная погода с минусовыми показателями температуры сохранится в Челябинске в ближайшие дни, осадков не ожидается до 22 ноября. Такой прогноз дают синоптики на сайте «Гисметео».

«С 19 по 21 ноября в Челябинске установятся минусовые температуры как днем, так и ночью. Осадков в эти дни не ожидается. 22 и 23 ноября немного потеплеет до 0 градусов и возможны осадки в виде мокрого снега», — сообщает сайт «Гисметео».

Синоптики отмечают, что начиная со следующих выходных и вплоть до первого декабря, температура воздуха днем снова станет плюсовой до трех градусов, ночью будет опускаться до минус трех. Вероятность выпадения осадков в виде мокрого снега в эти дни будет высока.