Челябинский губернатор делегировал своих представителей в новую структуру

21 ноября 2023 в 01:01 Размер текста - 17 +

Одним из представителей в АНО стал замгубернатора Вадим Евдокимов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил своих представителей в созданную региональную автономную некоммерческую организацию (АНО) «Дирекция спортивно-массовых мероприятий». Распоряжение главы региона опубликовано на официальном портале правовой информации. «Назначить представителями Челябинской области в органах управления АНО „Дирекция спортивно-массовых мероприятий ЧО“ следующих лиц: министра имущества Челябинской области Эльдара Белоусова, министра физической культуры и спорта Челябинской области Александра Гриба, заместителя губернатора Челябинской области Вадима Евдокимова. Распоряжение подлежит официальному опубликованию», — говорится в документе за подписью Текслера. «Дирекцию спортивно-массовых мероприятий» власти региона создали месяц назад. Имущественный взнос организации составил более 168 миллионов рублей. Новая структура была организована взамен ликвидируемой ОГБУ «Дирекция спортивно-массовых мероприятий и Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса „Готов к труду и обороне“». По данным URA.RU, большинство сотрудников ОГБУ перешло на работу в АНО.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил своих представителей в созданную региональную автономную некоммерческую организацию (АНО) «Дирекция спортивно-массовых мероприятий». Распоряжение главы региона опубликовано на официальном портале правовой информации. «Назначить представителями Челябинской области в органах управления АНО „Дирекция спортивно-массовых мероприятий ЧО“ следующих лиц: министра имущества Челябинской области Эльдара Белоусова, министра физической культуры и спорта Челябинской области Александра Гриба, заместителя губернатора Челябинской области Вадима Евдокимова. Распоряжение подлежит официальному опубликованию», — говорится в документе за подписью Текслера. «Дирекцию спортивно-массовых мероприятий» власти региона создали месяц назад. Имущественный взнос организации составил более 168 миллионов рублей. Новая структура была организована взамен ликвидируемой ОГБУ «Дирекция спортивно-массовых мероприятий и Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса „Готов к труду и обороне“». По данным URA.RU, большинство сотрудников ОГБУ перешло на работу в АНО.