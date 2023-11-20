20 ноября 2023

Челябинский губернатор делегировал своих представителей в новую структуру

© Служба новостей «URA.RU»
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Фестиваль СМИ Челябинск, евдокимов вадим
Одним из представителей в АНО стал замгубернатора Вадим Евдокимов Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил своих представителей в созданную региональную автономную некоммерческую организацию (АНО) «Дирекция спортивно-массовых мероприятий». Распоряжение главы региона опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Назначить представителями Челябинской области в органах управления АНО „Дирекция спортивно-массовых мероприятий ЧО“ следующих лиц: министра имущества Челябинской области Эльдара Белоусова, министра физической культуры и спорта Челябинской области Александра Гриба, заместителя губернатора Челябинской области Вадима Евдокимова. Распоряжение подлежит официальному опубликованию», — говорится в документе за подписью Текслера.

«Дирекцию спортивно-массовых мероприятий» власти региона создали месяц назад. Имущественный взнос организации составил более 168 миллионов рублей. Новая структура была организована взамен ликвидируемой ОГБУ «Дирекция спортивно-массовых мероприятий и Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса „Готов к труду и обороне“». По данным URA.RU, большинство сотрудников ОГБУ перешло на работу в АНО.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил своих представителей в созданную региональную автономную некоммерческую организацию (АНО) «Дирекция спортивно-массовых мероприятий». Распоряжение главы региона опубликовано на официальном портале правовой информации. «Назначить представителями Челябинской области в органах управления АНО „Дирекция спортивно-массовых мероприятий ЧО“ следующих лиц: министра имущества Челябинской области Эльдара Белоусова, министра физической культуры и спорта Челябинской области Александра Гриба, заместителя губернатора Челябинской области Вадима Евдокимова. Распоряжение подлежит официальному опубликованию», — говорится в документе за подписью Текслера. «Дирекцию спортивно-массовых мероприятий» власти региона создали месяц назад. Имущественный взнос организации составил более 168 миллионов рублей. Новая структура была организована взамен ликвидируемой ОГБУ «Дирекция спортивно-массовых мероприятий и Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса „Готов к труду и обороне“». По данным URA.RU, большинство сотрудников ОГБУ перешло на работу в АНО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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